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Сколько детей родилось в Грузии в 2021 году

Сколько детей родилось в Грузии в 2021 году

Мальчиков в Грузии в прошлом году родилось больше, чем девочек 04.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В 2021 году в Грузии родилось около 46 тысяч детей, что на 1,2% меньше, чем в 2020 году, говорится в материалах на сайте Национального бюро статистики.Из родившихся в 2021 году детей, мальчиков почти на 1,9 тысячи больше, чем девочек.По числу родившихся детей первое место занимает Тбилиси – около 15 тысяч детей за год. На втором месте регион Имерети – 5,9 тысячи детей, а замыкает тройку Аджарская АР, где в 2021 году родилось 5,4 тысячи малышей.Меньше всего детей родилось в регионах Мцхета-Мтианети – около 1 тысячи и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 263.При этом из всех родившихся детей 17,2 тысячи – первые дети в семьях, 16 – вторые, а 12,1 – третьи.Средний возраст матерей от 25 до 29 лет. Однако в 2021 году зафиксировано 28 случаев рождения детей женщинами старше 50 лет и 10 случаев – матерями младше 15.Между тем, по сравнению с прошлым годом, снизилось число рожающих в возрасте до 20 лет и увеличилось число рожающих в возрасте от 40 лет.

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