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Сколько иностранцев меняют валюту в "обменниках" Грузии

Сколько иностранцев меняют валюту в "обменниках" Грузии

Наконец 2021 года в Грузии было 469 пунктов обмена валюты, большинство которых (46,3%) находились в Тбилиси 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T07:01+0400

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2022-04-04T07:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. За 2021 год пункты обмена валюты обслужили 1,7 тысяч клиентов, 14,1% из которых иностранцы, остальные местные, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным статистики, на конец 2021 года в Грузии было 469 пунктов обмена валюты (без учета коммерческих банков и микрофинансовых организаций), большинство которых (46,3%) находились в Тбилиси.В 2021 году общий оборот валюты, купленной и проданной обменными пунктами, составил 6,4 миллиарда лари, из которых 51,8% - в долларах, 14,7% - в евро и 33,5% - в других валютах, говорится в сообщении "Сакстата".Нацбанк Грузии закрыл пункты обмена валюты в туристических зонах Тбилиси >>В прошлом году обменными пунктами было куплено 543,0 млн долларов и 135,3 млн евро. Объем проданных долларов и евро за тот же период составил 520,5 и 132,0 млн соответственно.Объем денег в кассе в 2021 году (конвертированных в лари) составило 29,7 млн лари, из которых 37% в долларах, 10,7% в евро и 52,3% в других валютах.

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