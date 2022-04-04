https://sputnik-georgia.ru/20220404/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-3-do-10-aprelya-265716898.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 3 до 10 апреля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 3 до 10 апреля

Минимальная температура днем в грузинской столице будет плюс 15 градусов, максимальная +22 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T10:29+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси местами облачную, местами ясную и дождливую погоду.В понедельник, 4 апреля, в столице ожидается переменчивая погода. Вечером возможны кратковременные осадки. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:28.Во вторник, 5 апреля, в Тбилиси погода будет преимущественно облачной. Вечером ожидается слабый дождь. Восход солнца будет в 06:38. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:30.В среду, 6 апреля, в Тбилиси погода сохранится облачной, местами ожидаются осадки. Восход солнца будет в 06:36. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:31.В четверг, 7 апреля, погода в столице Грузии будет облачной и дождливой. Восход солнца будет в 06:34. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 11 градусов. А днем поднимется максимум 15 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:32.В пятницу, 8 апреля, в Тбилиси сохранится облачная погода, местами ожидаются кратковременные осадки. Восход солнца будет в 06:33. Минимальная температура воздуха ночью будет до 12 градусов. А днем – максимум 19 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:33.В субботу, 9 апреля, в Тбилиси распогодится. В этот день в столице погода будет солнечной и ясной. Восход солнца будет в 06:31. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 12 градусов. А днем температура поднимется максимум до 19 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:34.В воскресенье, 10 апреля, в столице Грузии ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 06:29. Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов. А днем поднимется максимум до 22 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:35.

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погода, точный прогноз погоды в тбилиси, грузия, новости, тбилиси