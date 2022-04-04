https://sputnik-georgia.ru/20220404/turisticheskiy-sektor-gruzii-osvobodyat-ot-uplaty-naloga-na-god-265727212.html

Туристический сектор Грузии освободят от уплаты налога на год

Туристический сектор Грузии освободят от уплаты налога на год

Новая инициатива правительства Грузии затронет в том числе гостиницы и рестораны

2022-04-04T14:18+0400

2022-04-04T14:18+0400

2022-04-04T14:18+0400

экономика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

туризм

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Компании, работающие в сфере туризма, освободят от уплаты налога на имущество за 2021 год, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до начала заседания правительства.Туристический сектор, в котором, по данным за 2020 год, было занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал из-за пандемии коронавируса. Власти Грузии для возрождения сферы предоставили занятым в этой сфере компаниям льготы и разработали специальные государственные программы помощи.По его словам, это будет существенной помощью для представителей туристического сектора.Помогать туризму власти Грузии начали с первых дней пандемии коронавируса в 2020 году.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, туризм