https://sputnik-georgia.ru/20220404/turisticheskiy-sektor-gruzii-osvobodyat-ot-uplaty-naloga-na-god-265727212.html
Туристический сектор Грузии освободят от уплаты налога на год
Туристический сектор Грузии освободят от уплаты налога на год
Новая инициатива правительства Грузии затронет в том числе гостиницы и рестораны
2022-04-04T14:18+0400
2022-04-04T14:18+0400
2022-04-04T14:18+0400
экономика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
туризм
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Компании, работающие в сфере туризма, освободят от уплаты налога на имущество за 2021 год, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до начала заседания правительства.Туристический сектор, в котором, по данным за 2020 год, было занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал из-за пандемии коронавируса. Власти Грузии для возрождения сферы предоставили занятым в этой сфере компаниям льготы и разработали специальные государственные программы помощи.По его словам, это будет существенной помощью для представителей туристического сектора.Помогать туризму власти Грузии начали с первых дней пандемии коронавируса в 2020 году.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, туризм
Туристический сектор Грузии освободят от уплаты налога на год
Новая инициатива правительства Грузии затронет в том числе гостиницы и рестораны
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Компании, работающие в сфере туризма, освободят от уплаты налога на имущество за 2021 год, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до начала заседания правительства.
Туристический сектор, в котором, по данным за 2020 год, было занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал из-за пандемии коронавируса. Власти Грузии для возрождения сферы предоставили занятым в этой сфере компаниям льготы и разработали специальные государственные программы помощи.
"Мы изучили имеющуюся ситуацию в этом секторе и проблемы, которые накопились. Естественно, больше всего из-за ковида пострадала туристическая сфера, в том числе гостиничная и ресторанная индустрии. Поэтому в целом сектор не заплатит налог на имущество за 2021 год", – сказал Гарибашвили.
По его словам, это будет существенной помощью для представителей туристического сектора.
Помогать туризму власти Грузии начали с первых дней пандемии коронавируса в 2020 году.