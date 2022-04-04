https://sputnik-georgia.ru/20220404/v-alyanse-patriotov-gruzii-vyskazalis-za-vzaimovygodnoe-sotrudnichestvo-moskvy-i-tbilisi-265734522.html

В "Альянсе патриотов Грузии" высказались за взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Тбилиси

В "Альянсе патриотов Грузии" высказались за взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Тбилиси

Грузинская партия выступает за развитие взаимовыгодных связей между Москвой и Тбилиси 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T17:44+0400

2022-04-04T17:44+0400

2022-04-04T17:44+0400

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альянс патриотов грузии

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россия

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. "Альянс патриотов Грузии" является приверженцем нейтралитета страны на международной арене, заявил глава партийной делегации Давид Тархан-Моурави.В ходе встречи с первым замглавы международного комитета Совфеда Владимиром Джабаровым обсуждались вопросы развития российско-грузинских отношений, сообщает пресс-служба СФ.В свою очередь, Джабаров отметил, что Россию и Грузию связывают столетия дружбы."И я уверен, что в Грузии очень много людей, которые выступают за расширение контактов с Россией", - добавил российский сенатор.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Между странами отсутствует прямое авиасообщение с июля 2019 года. Причиной этому стали события 20 июня этого же года, когда перед зданием парламента Грузии прошла масштабная антироссийская акция.

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грузия, новости, политика, альянс патриотов грузии, давид тархан-моурави, россия