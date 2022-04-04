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В "Альянсе патриотов Грузии" высказались за взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Тбилиси
В "Альянсе патриотов Грузии" высказались за взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Тбилиси
Грузинская партия выступает за развитие взаимовыгодных связей между Москвой и Тбилиси 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T17:44+0400
2022-04-04T17:44+0400
2022-04-04T17:44+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. "Альянс патриотов Грузии" является приверженцем нейтралитета страны на международной арене, заявил глава партийной делегации Давид Тархан-Моурави.В ходе встречи с первым замглавы международного комитета Совфеда Владимиром Джабаровым обсуждались вопросы развития российско-грузинских отношений, сообщает пресс-служба СФ.В свою очередь, Джабаров отметил, что Россию и Грузию связывают столетия дружбы."И я уверен, что в Грузии очень много людей, которые выступают за расширение контактов с Россией", - добавил российский сенатор.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Между странами отсутствует прямое авиасообщение с июля 2019 года. Причиной этому стали события 20 июня этого же года, когда перед зданием парламента Грузии прошла масштабная антироссийская акция.
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грузия, новости, политика, альянс патриотов грузии, давид тархан-моурави, россия
В "Альянсе патриотов Грузии" высказались за взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Тбилиси
Грузинская партия выступает за развитие взаимовыгодных связей между Москвой и Тбилиси
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. "Альянс патриотов Грузии" является приверженцем нейтралитета страны на международной арене, заявил глава партийной делегации Давид Тархан-Моурави.
В ходе встречи с первым замглавы международного комитета Совфеда Владимиром Джабаровым обсуждались вопросы развития российско-грузинских отношений, сообщает пресс-служба СФ.
"Давид Тархан-Моурави проинформировал о деятельности "Альянса патриотов Грузии", отметив, что партия является приверженцем нейтралитета страны на международной арене. Он также высказался за дальнейшее поддержание и развитие взаимовыгодных связей между Грузией и Россией", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Джабаров отметил, что Россию и Грузию связывают столетия дружбы.
"И я уверен, что в Грузии очень много людей, которые выступают за расширение контактов с Россией", - добавил российский сенатор.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
Между странами отсутствует прямое авиасообщение с июля 2019 года. Причиной этому стали события 20 июня этого же года, когда перед зданием парламента Грузии прошла масштабная антироссийская акция.