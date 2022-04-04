https://sputnik-georgia.ru/20220404/v-gruzii-zavershaetsya-registratsiya-na-edinye-natsionalnye-ekzameny-265717409.html

В Грузии завершается регистрация на Единые национальные экзамены

В Грузии завершается регистрация на Единые национальные экзамены

Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен 04.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В Грузии 4 апреля завершается регистрация на Единые национальные экзамены (ЕНЭ), начавшаяся 1 марта.Регистрация на сайте центра online.naec.ge завершится ровно в 18:00. В этот день регистрация заканчивается также на магистерский экзамен и грантовый конкурс студентов.В справочнике представлены новшества, список образовательных программ, часто задаваемые вопросы и важные темы, касающиеся экзаменационного процесса.Как и в прошлых годах, регистрация проходит в несколько этапов. На первом этапе абитуриенты обязаны заполнить личные данные, выбрать экзаменационный город, предметы.Изменить предмет, который будут сдавать абитуриенты или язык можно до 18:00 14 апреля.Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара).Информация о возможностях оплаты, а также детальная видеоинструкция регистрации доступна на сайте Национального центра экзамена и оценок www.naec.ge.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.

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