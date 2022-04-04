https://sputnik-georgia.ru/20220404/v-natsmuzee-pokazhut-dokumentalnyy-film-neandertaltsy-v-gruzii-265728026.html

В Нацмузее покажут документальный фильм "Неандертальцы в Грузии"

В Нацмузее покажут документальный фильм "Неандертальцы в Грузии"

Фильм снят при поддержке Национального научного фонда Грузии имени Шота Руставели в рамках проекта "Археология для всех" 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T14:45+0400

2022-04-04T14:45+0400

2022-04-04T14:45+0400

национальный музей грузии

грузия

культура

новости

национальный научный фонд имени шота руставели

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Показ документального фильма "Неандертальцы в Грузии" состоится Национальном музее Грузии имени Симона Джанашия 5 апреля, говорится в сообщении организаторов.В кинокартине рассказывается о проводимых в стране исследованиях и новых открытиях в пещерном комплексе Цуцхвати и пещерах Сакажия, об истории неандертальцев и их культуре.В фильме обсуждаются проекты, поддерживаемые Национальным научным фондом имени Шота Руставели, среди которых "Неандертальцы на Южном Кавказе" (руководитель Николоз Цикаридзе), "Неандертальцы в Западной Грузии" (молодой ученый: Николоз Цикаридзе) и "Поселение последних неандертальцев и первых анатомически современных людей в Грузии" (руководитель Анна Мгеладзе).Лента снята при поддержке Национального научного фонда Грузии имени Шота Руставели в рамках проекта "Археология для всех". Посещение показа документального фильма свободное. Начало в 16:00.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

национальный музей грузии, грузия, культура, новости, национальный научный фонд имени шота руставели