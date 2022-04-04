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В Тбилиси опровергли заявления украинских властей о каналах контрабанды в Россию

В Тбилиси опровергли заявления украинских властей о каналах контрабанды в Россию

Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов, отметили в ведомстве 04.04.2022, Sputnik Грузия

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2022-04-04T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Минфин Грузии опроверг заявление Главного разведывательного управления Минобороны Украины о ввозе в Россию через территорию страны товаров, попавших под санкции, в качестве контрабанды, говорится в распространенном заявлении.Главное управление разведки МО Украины утверждает, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Минфин Грузии назвал это обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным".Согласно заявлению, распространенному министерством финансов Грузии, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.В заявлении также отмечено, что все международные партнеры подробно проинформированы об этом.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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