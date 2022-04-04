https://sputnik-georgia.ru/20220404/v-tbilisi-oprovergli-zayavleniya-ukrainskikh-vlastey-o-tranzite-oruzhiya-v-rossiyu-265735901.html
В Тбилиси опровергли заявления украинских властей о каналах контрабанды в Россию
В Тбилиси опровергли заявления украинских властей о каналах контрабанды в Россию
Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов, отметили в ведомстве 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T18:30+0400
2022-04-04T18:30+0400
2022-04-04T18:47+0400
грузия
новости
политика
россия
украина
минфин грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23014/55/230145536_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_21a6a85c0d5e96c1ecbf5dd56e2f6ebb.jpg
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Минфин Грузии опроверг заявление Главного разведывательного управления Минобороны Украины о ввозе в Россию через территорию страны товаров, попавших под санкции, в качестве контрабанды, говорится в распространенном заявлении.Главное управление разведки МО Украины утверждает, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Минфин Грузии назвал это обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным".Согласно заявлению, распространенному министерством финансов Грузии, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.В заявлении также отмечено, что все международные партнеры подробно проинформированы об этом.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23014/55/230145536_36:0:1369:1000_1920x0_80_0_0_a9ba037eaec2f72ba5a170a3060f4162.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, россия, украина, минфин грузии
В Тбилиси опровергли заявления украинских властей о каналах контрабанды в Россию
18:30 04.04.2022 (обновлено: 18:47 04.04.2022)
Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Минфин Грузии опроверг заявление Главного разведывательного управления Минобороны Украины о ввозе в Россию через территорию страны товаров, попавших под санкции, в качестве контрабанды, говорится в распространенном заявлении.
Главное управление разведки МО Украины утверждает, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
Минфин Грузии назвал это обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным".
"Министерство финансов Грузии со всей ответственностью заявляет, что любые виды товаров как военного, так и двойного назначения, а также вся та продукция, которая попала в санкционный список, подлежит строгому таможенному контролю со стороны правительства Грузии", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, распространенному министерством финансов Грузии, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.
В заявлении также отмечено, что все международные партнеры подробно проинформированы об этом.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.