https://sputnik-georgia.ru/20220404/v-tbilisi-schitayut-obvineniya-ukrainskikh-vlastey-oskorbitelnymi-265738809.html
В Тбилиси считают обвинения украинских властей оскорбительными
В Тбилиси считают обвинения украинских властей оскорбительными
Не связаны ли эти обвинения с той же гибридной войной, которая ведется против Грузии, задаются вопросом в парламенте 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T21:05+0400
2022-04-04T21:05+0400
2022-04-04T22:00+0400
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мамука мдинарадзе
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Заявление главного разведывательного управления Минобороны Украины и вице-премьер-министра Ирины Верещук о том, что якобы политическое руководство Грузии договорилось с Россией о ввозе через территорию страны товаров, попавших под санкции, в качестве контрабанды, является оскорбительным для Грузии, заявил депутат от парламентского большинства Георгий Кахиани.Главное управление разведки МО Украины утверждает, что Россия в целях обхода санкции налаживает каналы, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.В свою очередь, председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе считает, что данное заявление является хорошим способом для люстрации."Настало время полной люстрации! Посмотрим, сколько лидеров партии войны и сколько солдат гибридной войны выберут новую форму предательства и согласятся на неслыханное, отвратительное обвинение против собственной родины и сколько поймут, что дальше этого ничего нет!" - пишет Мдинарадзе в соцсети.Ранее в Минфине Грузии назвали это обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным".Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, обострение ситуации вокруг украины 2022
В Тбилиси считают обвинения украинских властей оскорбительными
21:05 04.04.2022 (обновлено: 22:00 04.04.2022)
Не связаны ли эти обвинения с той же гибридной войной, которая ведется против Грузии, задаются вопросом в парламенте
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Заявление главного разведывательного управления Минобороны Украины и вице-премьер-министра Ирины Верещук о том, что якобы политическое руководство Грузии договорилось с Россией о ввозе через территорию страны товаров, попавших под санкции, в качестве контрабанды, является оскорбительным для Грузии, заявил депутат от парламентского большинства Георгий Кахиани.
Главное управление разведки МО Украины утверждает, что Россия в целях обхода санкции налаживает каналы, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
"Это ложь и не имеет никакого отношения к правде. Возникновение подобных вопросов в отношении нашей страны оскорбительно… Напротив, возникают вопросы в связи с тем, почему может возникнуть подобное мнение и не связано ли это с той же гибридной войной, которая ведется против нашей страны", - заявил Кахиани в эфире телекомпании "Имеди".
В свою очередь, председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе считает, что данное заявление является хорошим способом для люстрации.
"Настало время полной люстрации! Посмотрим, сколько лидеров партии войны и сколько солдат гибридной войны выберут новую форму предательства и согласятся на неслыханное, отвратительное обвинение против собственной родины и сколько поймут, что дальше этого ничего нет!" - пишет Мдинарадзе в соцсети.
Ранее в Минфине Грузии назвали это обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным".
Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.