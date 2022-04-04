https://sputnik-georgia.ru/20220404/v-tbilisi-schitayut-obvineniya-ukrainskikh-vlastey-oskorbitelnymi-265738809.html

В Тбилиси считают обвинения украинских властей оскорбительными

В Тбилиси считают обвинения украинских властей оскорбительными

Не связаны ли эти обвинения с той же гибридной войной, которая ведется против Грузии, задаются вопросом в парламенте 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T21:05+0400

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мамука мдинарадзе

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Заявление главного разведывательного управления Минобороны Украины и вице-премьер-министра Ирины Верещук о том, что якобы политическое руководство Грузии договорилось с Россией о ввозе через территорию страны товаров, попавших под санкции, в качестве контрабанды, является оскорбительным для Грузии, заявил депутат от парламентского большинства Георгий Кахиани.Главное управление разведки МО Украины утверждает, что Россия в целях обхода санкции налаживает каналы, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.В свою очередь, председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе считает, что данное заявление является хорошим способом для люстрации."Настало время полной люстрации! Посмотрим, сколько лидеров партии войны и сколько солдат гибридной войны выберут новую форму предательства и согласятся на неслыханное, отвратительное обвинение против собственной родины и сколько поймут, что дальше этого ничего нет!" - пишет Мдинарадзе в соцсети.Ранее в Минфине Грузии назвали это обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным".Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, обострение ситуации вокруг украины 2022