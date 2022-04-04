https://sputnik-georgia.ru/20220404/vuchich-ostalsya-na-postu-prezidenta-serbii-na-ocherednoy-srok-265716702.html

Вучич остался на посту президента Сербии на очередной срок

Вучич остался на посту президента Сербии на очередной срок

Политический блок "Александр Вучич – Вместе можем все" завоевал 46,35% голосов на выборах в парламент страны 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T10:13+0400

2022-04-04T10:13+0400

2022-04-04T10:13+0400

в мире

новости

политика

александр вучич

сербия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23545/57/235455791_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7ef896c1bc0d8c174c98725aee9e9ec5.jpg

БЕЛГРАД, 4 апр – РИА Новости. Действующий президент Сербии Александр Вучич и правящая Сербская прогрессивная партии лидирует на выборах главы государства и депутатов Скупщины (парламента), свидетельствуют данные после обработки почти половины бюллетеней.По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), после обработки 44,5% бюллетеней Вучич получает 63,42% голосов на выборах президента. На втором месте – Здравко Понош, он получает 14,59% голосов.Сербский лидер в ночь на понедельник уже объявил о своей победе в первом круге и сообщил, что собирается придерживаться нейтрального статуса республики. Он также пообещал сохранить дружеские отношения с Россией.По тем же данным, политический блок "Александр Вучич – Вместе можем все" завоевал 46,35% голосов на выборах в Скупщину, "Ивица Дачич – Премьер Сербии" – 12,04%, "Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии" – 10,08%, "Доктор Милош Йованович – Надежда для Сербии" – 4,72%, трехпроцентный барьер также преодолевают "Милица Джурджевич-Стаменковски – Сербская партия Заветники", экоактивисты "Мы должны – Небойша Зеленович" и правые "Двери – ПОКС".Явка на выборах составила свыше 58%.Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо было преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов в президенты, которых поддерживали один или нескольких избирательных блоков.

сербия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, политика, александр вучич, сербия