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Вучич остался на посту президента Сербии на очередной срок
Вучич остался на посту президента Сербии на очередной срок
Политический блок "Александр Вучич – Вместе можем все" завоевал 46,35% голосов на выборах в парламент страны 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T10:13+0400
2022-04-04T10:13+0400
2022-04-04T10:13+0400
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БЕЛГРАД, 4 апр – РИА Новости. Действующий президент Сербии Александр Вучич и правящая Сербская прогрессивная партии лидирует на выборах главы государства и депутатов Скупщины (парламента), свидетельствуют данные после обработки почти половины бюллетеней.По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), после обработки 44,5% бюллетеней Вучич получает 63,42% голосов на выборах президента. На втором месте – Здравко Понош, он получает 14,59% голосов.Сербский лидер в ночь на понедельник уже объявил о своей победе в первом круге и сообщил, что собирается придерживаться нейтрального статуса республики. Он также пообещал сохранить дружеские отношения с Россией.По тем же данным, политический блок "Александр Вучич – Вместе можем все" завоевал 46,35% голосов на выборах в Скупщину, "Ивица Дачич – Премьер Сербии" – 12,04%, "Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии" – 10,08%, "Доктор Милош Йованович – Надежда для Сербии" – 4,72%, трехпроцентный барьер также преодолевают "Милица Джурджевич-Стаменковски – Сербская партия Заветники", экоактивисты "Мы должны – Небойша Зеленович" и правые "Двери – ПОКС".Явка на выборах составила свыше 58%.Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо было преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов в президенты, которых поддерживали один или нескольких избирательных блоков.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, александр вучич, сербия
Вучич остался на посту президента Сербии на очередной срок
Политический блок "Александр Вучич – Вместе можем все" завоевал 46,35% голосов на выборах в парламент страны
БЕЛГРАД, 4 апр – РИА Новости. Действующий президент Сербии Александр Вучич и правящая Сербская прогрессивная партии лидирует на выборах главы государства и депутатов Скупщины (парламента), свидетельствуют данные после обработки почти половины бюллетеней.
По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), после обработки 44,5% бюллетеней Вучич получает 63,42% голосов на выборах президента. На втором месте – Здравко Понош, он получает 14,59% голосов.
Сербский лидер в ночь на понедельник уже объявил о своей победе в первом круге и сообщил, что собирается придерживаться нейтрального статуса республики. Он также пообещал сохранить дружеские отношения с Россией.
По тем же данным, политический блок "Александр Вучич – Вместе можем все" завоевал 46,35% голосов на выборах в Скупщину, "Ивица Дачич – Премьер Сербии" – 12,04%, "Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии" – 10,08%, "Доктор Милош Йованович – Надежда для Сербии" – 4,72%, трехпроцентный барьер также преодолевают "Милица Джурджевич-Стаменковски – Сербская партия Заветники", экоактивисты "Мы должны – Небойша Зеленович" и правые "Двери – ПОКС".
Явка на выборах составила свыше 58%.
Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо было преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов в президенты, которых поддерживали один или нескольких избирательных блоков.