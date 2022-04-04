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Звезда грузинской эстрады Лела Цурцумия выступит с сольным концертом в Тбилиси

Звезда грузинской эстрады Лела Цурцумия выступит с сольным концертом в Тбилиси

Артистка приглашает гостей и жителей грузинской столицы на сольный концерт 04.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Популярная грузинская певица Лела Цурцумия 7 мая проведет сольный концерт в тбилисском клубе MONO HALL.Певица исполнит всеми любимые хиты вместе с бэндом NonStop Band. На сцене клуба также выступит ди-джей Zukey.Лела Цурцумия - выпускница Тбилисского театрального института. Артистка попробовала себя и в кинематографе. Наиболее успешной ее работой стала главная роль в фильме Зазы Урушадзе "Останься со мной".Выступающая с 90-х годов на грузинской эстраде Лела Цурцумия выпустила 12 альбомов и сняла множество клипов. Альбом певицы "Сулели цвима" ("Глупый дождь") стал самым продаваемым альбомом в Грузии в 2003 году. Начиная с 2006 года Цурцумия выступает вместе с собственным бэндом.Именно Лела Цурцумия первой предложила грузинским зрителям шоу-программу вместо стандартного концерта, с яркими костюмами, сложной хореографией и непривычным освещением.

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