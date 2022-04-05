https://sputnik-georgia.ru/20220405/avariya-v-tbilisi-avtomobilist-vrezalsya-v-mototsiklista-avtobus-i-peshekhoda-265764017.html

Авария в Тбилиси: автомобилист врезался в мотоциклиста, автобус и пешехода

Авария в Тбилиси: автомобилист врезался в мотоциклиста, автобус и пешехода

В результате происшествия пострадали два человека. На месте ДТП мобилизована патрульная полиция 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T16:59+0400

2022-04-05T16:59+0400

2022-04-05T17:02+0400

авария

дтп

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Водитель легкового автомобиля марки Mitsubishi, ехавший по встречной полосе, не справился с управлением на проспекте Пекина в Тбилиси и вылетел на велодорожку.В результате ДТП водитель вначале врезался в мотоциклиста, затем в пешехода и под конец в муниципальный автобус.В результате происшествия пострадали два человека. Им на месте была оказана медицинская помощь.На месте ДТП мобилизована патрульная полиция и сотрудники Службы ЧС.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

авария, дтп, происшествия, грузия, новости, тбилиси