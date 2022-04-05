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Авария в Тбилиси: автомобилист врезался в мотоциклиста, автобус и пешехода
Авария в Тбилиси: автомобилист врезался в мотоциклиста, автобус и пешехода
В результате происшествия пострадали два человека. На месте ДТП мобилизована патрульная полиция 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T16:59+0400
2022-04-05T16:59+0400
2022-04-05T17:02+0400
авария
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Водитель легкового автомобиля марки Mitsubishi, ехавший по встречной полосе, не справился с управлением на проспекте Пекина в Тбилиси и вылетел на велодорожку.В результате ДТП водитель вначале врезался в мотоциклиста, затем в пешехода и под конец в муниципальный автобус.В результате происшествия пострадали два человека. Им на месте была оказана медицинская помощь.На месте ДТП мобилизована патрульная полиция и сотрудники Службы ЧС.
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авария, дтп, происшествия, грузия, новости, тбилиси
Авария в Тбилиси: автомобилист врезался в мотоциклиста, автобус и пешехода
16:59 05.04.2022 (обновлено: 17:02 05.04.2022)
В результате происшествия пострадали два человека. На месте ДТП мобилизована патрульная полиция
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Водитель легкового автомобиля марки Mitsubishi, ехавший по встречной полосе, не справился с управлением на проспекте Пекина в Тбилиси и вылетел на велодорожку.
В результате ДТП водитель вначале врезался в мотоциклиста, затем в пешехода и под конец в муниципальный автобус.
В результате происшествия пострадали два человека. Им на месте была оказана медицинская помощь.
На месте ДТП мобилизована патрульная полиция и сотрудники Службы ЧС.