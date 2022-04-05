https://sputnik-georgia.ru/20220405/chto-i-kak-podorozhalo-v-gruzii-265769083.html
Что и как подорожало в Грузии?
Что и как подорожало в Грузии?
В марте 2022 года уровень инфляции в Грузии по сравнению с предыдущим месяцем составил 2,5%, а уровень годовой инфляции (по сравнению с мартом 2021 года) ... 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T20:31+0400
2022-04-05T20:31+0400
2022-04-05T20:31+0400
грузия
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
инфографика
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Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", за год (март 2021 к марту 2022 года) больше всего цены поднялись на овощи, безалкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как изменились цены за год.По словам президента Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе журналистам, ожидания по поводу снижения уровня инфляции весной не оправдаются из-за ситуации на глобальных рынках. Между тем, вице-президент Нацбанка Грузии Папуна Лежава заявил, что инфляция в Грузии начнет снижаться и достигнет однозначной цифры к концу 2022 года.Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика, инфографика
Что и как подорожало в Грузии?
В марте 2022 года уровень инфляции в Грузии по сравнению с предыдущим месяцем составил 2,5%, а уровень годовой инфляции (по сравнению с мартом 2021 года) - 11,8%
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", за год (март 2021 к марту 2022 года) больше всего цены поднялись на овощи, безалкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как изменились цены за год.
По словам президента Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе журналистам, ожидания по поводу снижения уровня инфляции весной не оправдаются из-за ситуации на глобальных рынках. Между тем, вице-президент Нацбанка Грузии Папуна Лежава заявил, что инфляция в Грузии начнет снижаться и достигнет однозначной цифры к концу 2022 года.
Из-за событий на Украине авторитетные финансовые аналитические организации прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Грузии и ухудшение всех финансовых показателей.