https://sputnik-georgia.ru/20220405/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-5-aprelya-265750434.html
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 5 апреля
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 5 апреля
По-прежнему непростая ситуация с COVID-19 в Тбилиси, а также в регионах Имерети и Самегрело - Земо Сванети 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T12:14+0400
2022-04-05T12:14+0400
2022-04-05T12:14+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Грузинские медики из 578 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 219 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 24 540 тестов на коронавирус, 22 012 – на антиген, 2 528 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 650 008 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 389 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 629 032 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 3 пациента, а с начала пандемии – 16 761.На данный момент в стране 4 189 активных случаев, из них 482 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 121 пациента тяжелое, 3 707 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 4 апреля, составляет 2,36%, за две недели – 2,61%, за семь дней – 2,11%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 5 апреля
По-прежнему непростая ситуация с COVID-19 в Тбилиси, а также в регионах Имерети и Самегрело - Земо Сванети
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Грузинские медики из 578 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 219 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 54
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 22
В стране за последние сутки сделано 24 540 тестов на коронавирус, 22 012 – на антиген, 2 528 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 650 008 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 389 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 629 032 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 3 пациента, а с начала пандемии – 16 761.
На данный момент в стране 4 189 активных случаев, из них 482 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 121 пациента тяжелое, 3 707 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности, по данным на 4 апреля, составляет 2,36%, за две недели – 2,61%, за семь дней – 2,11%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.