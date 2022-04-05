https://sputnik-georgia.ru/20220405/glava-minekonomiki-gruzii-proekt-namakhvani-ges-budet-realizovan-pravilno-265742286.html

Глава Минэкономики Грузии: проект Намахвани ГЭС будет реализован правильно

Глава Минэкономики Грузии: проект Намахвани ГЭС будет реализован правильно

Отсутствие консультаций, в том числе со стороны инвестора, чрезмерные действия некоторых групп, негативно повлияли на продолжение проекта, считает министр 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T09:52+0400

2022-04-05T09:52+0400

2022-04-05T09:52+0400

грузия

новости

экономика

энергетика грузии

леван давиташвили

протесты вокруг строительства намахвани гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251586357_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e75f6508ab67aabc9d0851bd9c9cbbb9.jpg

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В задержке реализации проекта строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони (регион Имерети) виноваты многие стороны, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Турецкая компания ENKA Renewables LLC официально расторгла свой контракт с правительством Грузии в конце марта 2022 года. Причиной разрыва названы невыполнения правительством взятых на себя обязательств и форс-мажорные обстоятельства.Министр считает, что отсутствие консультаций, в том числе со стороны инвестора, чрезмерные и безответственные действия некоторых групп, негативно повлияли на продолжение проекта.Турецкая компания ENKA еще в сентябре 2021 года уведомила власти Грузии, что планирует через месяц расторгнуть контракт о строительстве Намахвани ГЭС, и уже в январе закрыла свои офисы в Грузии. В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт.После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение должно было занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.Намахвани ГЭС должна была состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов регулировался бы уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.Тем не менее, строительство ГЭС вызвало волну акций. Протест гражданских активистов, которые разбили палаточный лагерь в ущелье реки Риони, требуя от правительства гарантий безопасности проекта для экосистемы ущелья продолжался более 500 дней.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, энергетика грузии, леван давиташвили, протесты вокруг строительства намахвани гэс