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Главы парламентов Грузии и Армении договорились усилить сотрудничество

Главы парламентов Грузии и Армении договорились усилить сотрудничество

Глава законодательного органа Грузии проводит встречи в Ереване 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Сотрудничество между парламентами Грузии и Армении должно усилиться, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в Ереване.Парламентская делегации во главе с Папуашвили прибыла в Армению с официальным визитом во вторник. Официальная церемония встречи грузинской делегации состоялась во дворце Национального собрания Армении. После чего состоялась встреча Папуашвили с его армянским коллегой Аленом Симоняном тет-а-тет, а затем - в расширенном формате.Глава грузинского законодательного органа выразил уверенность, что парламенты двух стран смогут и в дальнейшем сотрудничать очень плодотворно.В свою очередь, председатель Национального собрания Армении заявил, что Грузию и Армению связывают дружественные отношения с очень богатым историческим прошлым."Мы рассмотрели вопросы межпарламентских отношений, также рассмотрели перспективы двусторонних отношений. Также коснулись текущих в регионе событий и их влияния на наши страны", - заявил Симонян.В рамках визита глава грузинского парламента оставил запись в книге Национального собрания Армения и вместе с армянским коллегой посадил дерево по дворе парламента.Визит парламентской делегации во главе с Папуашаили в Армению продлится в течение двух дней. Запланирована встреча с президентом Армении Ваагн Хачатуряном, а также с премьер-министром Николом Пашиняном и с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.В состав делегации входят представители как правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так и оппозиции.

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