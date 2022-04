https://sputnik-georgia.ru/20220405/gruzinskiy-akter-snyalsya-vo-frantsuzskom-seriale-infiniti---foto-265756764.html

Грузинский актер снялся во французском сериале Infiniti – ФОТО

05.04.2022

2022-04-05T15:45+0400

2022-04-05T15:45+0400

2022-04-05T15:55+0400

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Премьера сериала "Infiniti" французского режиссера Тьерри Пуаро, одну из ролей в которой исполнил грузинский киноактер Ираклий Маруашвили, прошла накануне во Франции.Допремьерный показ состоялся в Каннах на кинофестивале сериального кино Cannseries. Сериал в жанре научно-фантастического детектива с элементами драмы и боевика снят французским телеканалом CANAL+.В центре сюжета – международная космическая станция, которая перестала выходить на связь. Экипаж терпит бедствие. Одновременно на крыше в Казахстане находят обезглавленное и натертое воском тело. Идентификация не оставляет места для сомнений: тело принадлежит американскому астронавту, выполняющему миссию на МКС. Французский астронавт, уволенный из космической программы, и казахстанский полицейский, отвергнутый своей иерархией, взялись разгадать этот загадочный парадокс. Съемки сериала в основном проходили в Казахстане и на Украине. Актер Ираклий Маруашвили сыграл в сериале роль инженера Сергея в Центре управления полетами. "Это роль второго плана. С одной стороны, обычный парень, математического склада ума, но я постоянно хотел обогатить свой персонаж внутренней связью с другими сотрудниками, потому что в реальном мире сотрудники ЦУПа работают круглые сутки посменно. И это четко сплоченная команда. Так и нам пришлось провести много времени вместе", – рассказывает Ираклий.По словам Маруашвили, его основной задачей было помочь режиссеру и его международным коллегам из Франции, Англии, Румынии и других стран в создании очень "вкусного продукта"."Это была яркая и где-то очень рутинная работа. До него я не играл в проектах, где одна декорация становилась моей основной локацией пребывания на протяжении большинства съемочных дней. Но со временем это все перешло на второй план. Мы свыклись с пространством, а это дало свободу для творчества", – говорит грузинский актер. Чем известен Ираклий Маруашвили?Ираклий Маруашвили родился 23 февраля 1990 года в Тбилиси. Он выпускник Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили по классу джазового вокала. В 2012-2014 гг. был полуфиналистом шоу "Украина Мае Талант" и "Хочу к Меладзе".На Украине Ираклий отточил свое актерское мастерство и занялся повышением профессиональной квалификации в этой сфере. В 2017 году окончил курсы актерского мастерства на Одесской киностудии (мастерская О. Карпенко). В 2019 году с отличием окончил курсы по основам рукопашного боя в British Academy of Stage and Screen Combat (BAASC) в Киеве. В 2021 году стал успешным выпускником авторского онлайн-курса Ярослава Штефана "Освоение и применение системы Михаила Чехова в кино. Работа над ролью".В 2021-м картина "Фортеця Хаджибей", в которой Ираклий Маруашвили снялся в одной из главных ролей, получила награду за "Лучший полнометражный Фильм" на юбилейной 40-й церемонии "Best Istanbul Film Festival".

