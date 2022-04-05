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Грузинскую "Заброшенную деревню" назвали лучшим экспериментальным фильмом в Амстердаме
Грузинскую "Заброшенную деревню" назвали лучшим экспериментальным фильмом в Амстердаме
Главным героем картины является заброшенная деревушка, олицетворяющая человека без любви 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T14:37+0400
2022-04-05T14:37+0400
2022-04-05T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Анимационный короткометражный фильм "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе получил приз "За лучший экспериментальный фильм" на Международном фестивале анимационного кино KABOOM в Амстердаме (Нидерланды).Цель фестиваля KABOOM, который был создан в 1998 году, заключается в привлечении внимания взрослой аудитории к качественной анимации, а также в продвижении анимационной продукции в кинотеатрах и на телевидении.Показ анимационного фильма состоялся в амстердамском музее кино EYE 2 апреля. В этот же день на фестивале продюсер ленты Мариам Канделаки стала гостьей платформы Filmmakers Talk.Фильм "Заброшенная деревня" впервые был показан в Японии 23 ноября 2020 года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где его отметили премией Министерства иностранных дел Японии.В июле 2021 года картина получила две награды на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival).Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, являющаяся метафорой. На самом деле деревня олицетворяет человека, забывшего смысл сотворения мира – любовь.Грузинский анимационный фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году (60 процентов от общего бюджета). В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI".
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амстердам, анимация, грузия, новости, культура, грузинское кино
Грузинскую "Заброшенную деревню" назвали лучшим экспериментальным фильмом в Амстердаме
14:37 05.04.2022 (обновлено: 14:51 05.04.2022)
Главным героем картины является заброшенная деревушка, олицетворяющая человека без любви
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Анимационный короткометражный фильм "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе получил приз "За лучший экспериментальный фильм" на Международном фестивале анимационного кино KABOOM в Амстердаме (Нидерланды).
"Поздравляем Мариам и всю творческую команду фильма", – говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Цель фестиваля KABOOM, который был создан в 1998 году, заключается в привлечении внимания взрослой аудитории к качественной анимации, а также в продвижении анимационной продукции в кинотеатрах и на телевидении.
Показ анимационного фильма состоялся в амстердамском музее кино EYE 2 апреля. В этот же день на фестивале продюсер ленты Мариам Канделаки стала гостьей платформы Filmmakers Talk.
Фильм "Заброшенная деревня" впервые был показан в Японии 23 ноября 2020 года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где его отметили премией Министерства иностранных дел Японии.
В июле 2021 года картина получила две награды на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival).
Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, являющаяся метафорой. На самом деле деревня олицетворяет человека, забывшего смысл сотворения мира – любовь.
Грузинский анимационный фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году (60 процентов от общего бюджета). В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI".