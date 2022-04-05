Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220405/gruzinskuyu-zabroshennuyu-derevnyu-nazvali-luchshim-eksperimentalnym-filmom-v-amsterdame-265757818.html
Грузинскую "Заброшенную деревню" назвали лучшим экспериментальным фильмом в Амстердаме
Грузинскую "Заброшенную деревню" назвали лучшим экспериментальным фильмом в Амстердаме
Главным героем картины является заброшенная деревушка, олицетворяющая человека без любви 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T14:37+0400
2022-04-05T14:51+0400
амстердам
анимация
грузия
новости
культура
грузинское кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23363/67/233636795_0:174:3318:2040_1920x0_80_0_0_ab58ef2a756c4394c0f21ebde63da233.jpg
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Анимационный короткометражный фильм "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе получил приз "За лучший экспериментальный фильм" на Международном фестивале анимационного кино KABOOM в Амстердаме (Нидерланды).Цель фестиваля KABOOM, который был создан в 1998 году, заключается в привлечении внимания взрослой аудитории к качественной анимации, а также в продвижении анимационной продукции в кинотеатрах и на телевидении.Показ анимационного фильма состоялся в амстердамском музее кино EYE 2 апреля. В этот же день на фестивале продюсер ленты Мариам Канделаки стала гостьей платформы Filmmakers Talk.Фильм "Заброшенная деревня" впервые был показан в Японии 23 ноября 2020 года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где его отметили премией Министерства иностранных дел Японии.В июле 2021 года картина получила две награды на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival).Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, являющаяся метафорой. На самом деле деревня олицетворяет человека, забывшего смысл сотворения мира – любовь.Грузинский анимационный фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году (60 процентов от общего бюджета). В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI".
амстердам
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23363/67/233636795_185:0:3134:2212_1920x0_80_0_0_f43a8941d31a943fee733abbc1ad84f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
амстердам, анимация, грузия, новости, культура, грузинское кино

Грузинскую "Заброшенную деревню" назвали лучшим экспериментальным фильмом в Амстердаме

14:37 05.04.2022 (обновлено: 14:51 05.04.2022)
© photo: SputnikПрипаркованные на набережной в Амстердаме машины
Припаркованные на набережной в Амстердаме машины - Sputnik Грузия, 1920, 05.04.2022
© photo: Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Главным героем картины является заброшенная деревушка, олицетворяющая человека без любви
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Анимационный короткометражный фильм "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе получил приз "За лучший экспериментальный фильм" на Международном фестивале анимационного кино KABOOM в Амстердаме (Нидерланды).

"Поздравляем Мариам и всю творческую команду фильма", – говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.

Цель фестиваля KABOOM, который был создан в 1998 году, заключается в привлечении внимания взрослой аудитории к качественной анимации, а также в продвижении анимационной продукции в кинотеатрах и на телевидении.
Показ анимационного фильма состоялся в амстердамском музее кино EYE 2 апреля. В этот же день на фестивале продюсер ленты Мариам Канделаки стала гостьей платформы Filmmakers Talk.
© Georgian National Film CenterКадр из анимационного фильма "Заброшенная деревня"
Кадр из анимационного фильма Заброшенная деревня - Sputnik Грузия, 1920, 05.04.2022
Кадр из анимационного фильма "Заброшенная деревня"
© Georgian National Film Center
Фильм "Заброшенная деревня" впервые был показан в Японии 23 ноября 2020 года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где его отметили премией Министерства иностранных дел Японии.
В июле 2021 года картина получила две награды на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival).
Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, являющаяся метафорой. На самом деле деревня олицетворяет человека, забывшего смысл сотворения мира – любовь.
Грузинский анимационный фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году (60 процентов от общего бюджета). В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI".
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0