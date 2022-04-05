https://sputnik-georgia.ru/20220405/gruziya-poluchila-novuyu-partiyu-vaktsiny-pfizer-265767335.html
Грузия получила новую партию вакцины Pfizer
Грузия получила новую партию вакцины Pfizer
Количества существующих вакцин достаточно для того, чтобы до середины лета поднять показатель прививок до целевой отметки – 65%, отметили в Минздраве 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T19:01+0400
2022-04-05T19:01+0400
2022-04-05T19:04+0400
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зураб азарашвили
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Грузия 5 апреля получила новую партию вакцины против коронавируса компании Pfizer - на этот раз 250 тысяч доз, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.По словам Габуния, количества существующих вакцин достаточно для того, чтобы до середины лета поднять показатель прививок до целевой отметки – 65%. В течение года страна должна получить один миллион доз вакцины компании Pfizer.В свою очередь, министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил, что правительство сделало все возможное для того, чтобы процесс вакцинации в стране был успешным.Как отметил глава Минздрава, вакцины, которая поступила в Грузию 5 апреля, достаточно для продолжения вакцинации, а в случае необходимости они будут добавлены.Напомним, что в Грузии около 400 тысяч доз вакцины против коронавируса остались неиспользованными. Срок годности этих вакцин истек в конце марта.В прошлом году Грузия смогла мобилизовать пять миллионов доз вакцины против коронавируса, из них более двух миллионов доз приходилось на Pfizer. Один миллион доз был куплен государством, полмиллиона были подарены правительством США, после чего были еще две донации из стран ЕС.Между тем в стране доступны около 600 тысяч доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, срок годности которых до июля 2023 года.По последним данным, в Грузии всего проведено 2 862 482 прививки Полную дозу вакцины сделали 1 257 404 гражданина, из них бустер-дозу сделали 239 892.Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года вакциной AstraZeneca. Далее страна получила вакцину Pfizer, и 30 марта граждане смогли прививаться и этим препаратом. 3 апреля Грузия получила 100 тысяч доз Sinopharm. Использование этой вакцины в Грузии началось с 4 мая, а Sinovac - 24 мая.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.
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новости, грузия, общество, зураб азарашвили, минздрав, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Грузия получила новую партию вакцины Pfizer
19:01 05.04.2022 (обновлено: 19:04 05.04.2022)
Количества существующих вакцин достаточно для того, чтобы до середины лета поднять показатель прививок до целевой отметки – 65%, отметили в Минздраве
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Грузия 5 апреля получила новую партию вакцины против коронавируса компании Pfizer - на этот раз 250 тысяч доз, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
По словам Габуния, количества существующих вакцин достаточно для того, чтобы до середины лета поднять показатель прививок до целевой отметки – 65%. В течение года страна должна получить один миллион доз вакцины компании Pfizer.
В свою очередь, министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил, что правительство сделало все возможное для того, чтобы процесс вакцинации в стране был успешным.
"Власть и правительство, правда, все сделали. Если посмотреть и на практику других стран, кто как мотивировал свое население, то здесь все возможности использованы. В течение последних двух месяцев в регионах разъезжали более 30 мобильных групп, и они практически в домах предлагали вакцинироваться", - отметил Азарашвили.
Как отметил глава Минздрава, вакцины, которая поступила в Грузию 5 апреля, достаточно для продолжения вакцинации, а в случае необходимости они будут добавлены.
Напомним, что в Грузии около 400 тысяч доз вакцины против коронавируса остались неиспользованными. Срок годности этих вакцин истек в конце марта.
В прошлом году Грузия смогла мобилизовать пять миллионов доз вакцины против коронавируса, из них более двух миллионов доз приходилось на Pfizer. Один миллион доз был куплен государством, полмиллиона были подарены правительством США, после чего были еще две донации из стран ЕС.
Между тем в стране доступны около 600 тысяч доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, срок годности которых до июля 2023 года.
По последним данным, в Грузии всего проведено 2 862 482 прививки Полную дозу вакцины сделали 1 257 404 гражданина, из них бустер-дозу сделали 239 892.
Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года вакциной AstraZeneca. Далее страна получила вакцину Pfizer, и 30 марта граждане смогли прививаться и этим препаратом. 3 апреля Грузия получила 100 тысяч доз Sinopharm. Использование этой вакцины в Грузии началось с 4 мая, а Sinovac - 24 мая.
С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.