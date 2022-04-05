https://sputnik-georgia.ru/20220405/kanoning-v-kapnistavi---v-adzharii-poyavitsya-novyy-turisticheskiy-produkt-265763159.html

Каньонинг в Капнистави - в Аджарии появится новый туристический продукт

Каньонинг в Капнистави - в Аджарии появится новый туристический продукт

Регион обогатится еще одним туристическим направлением, которое соберет любителей экстремального туризма 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T16:46+0400

2022-04-05T16:46+0400

2022-04-05T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Агентство развития туристических продуктов Аджарии планирует обустроить инфраструктуру, необходимую для каньонинга в селе Капнистави, расположенном вблизи от Батуми, говорится в пресс-релизе агентства.При прохождении каньонов используются альпинистские технические средства: веревки, обвязки безопасности, каски и т. д. В зависимости от температуры воздуха и воды применяются различная одежда, обувь, обеспечивающие защиту от холодной воды.Село Капнистави расположено в Хелвачаурском райне в красивейшем ущелье, богатом водопадами, тропинками, искусственно созданными бассейнами, местами для кемпинга. В центре села работает музей, в котором представлены древнейшие мельницы.В селе около десяти водопадов разной высоты. Из них длина самого высокого водопада составляет 35 метров.В Агентстве развития туристических продуктов Аджарии отмечают, что после того, как в селе Капнистави появится инфраструктура для каньонинга, регион обогатится еще одним туристическим направлением, которое соберет любителей экстремального туризма и походов.Первый маршрут каньонинга Агентство развития туристических продуктов Аджарии устроило в ущелье Учхо в 2020 году. Ущелье Учхо богато 12 водопадами и 1,5 километровым каньоном.

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