https://sputnik-georgia.ru/20220405/mid-potreboval-ot-ukrainy-predstavit-dokazatelstva-obvineniy-v-adres-gruzii-265770784.html
МИД потребовал от Украины представить доказательства обвинений в адрес Грузии
МИД потребовал от Украины представить доказательства обвинений в адрес Грузии
Заявления подобного типа вредят дружеским отношениям между двумя странами, заявили в МИД Грузии 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T21:19+0400
2022-04-05T21:19+0400
2022-04-05T21:40+0400
грузия
новости
политика
украина
мид грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/94/234329468_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a098e18c56c7e1ed9033c2fe5019b6e9.jpg
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов не смог представить доказательств о перевозке санкционированных контрабандных грузов через Грузию в Россию, говорится в сообщении МИД Грузии.Касьянова пригласили в МИД Грузии в связи с заявлением главного управления разведки Минобороны Украины, которое утверждает, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, по версии украинской стороны, представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Кроме того, на встрече было отмечено, что вышеупомянутая информация не соответствует действительности и заявления подобного типа вредят дружеским отношениям между двумя странами, а также содержат угрозу безопасности Грузии, утверждает МИД Грузии.Касьянов также получил информацию о позиции Службы государственной безопасности и министерства финансов по распространенной информации.Кроме этого, стороны обсудили события на Украине и подчеркнули важность развития дружеских и стратегических партнерских отношений между Грузией и Украиной.Временный поверенный по делам Украины в Грузии поблагодарил Грузию за поддержку и солидарность Украине, в том числе за гуманитарную помощь, вклад в принятие украинских беженцев и твердую позицию Грузии на международной арене в вопросе поддержки Украины.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/94/234329468_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_336e056ed5f9cbcf93444ec85b960816.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, украина, мид грузии
МИД потребовал от Украины представить доказательства обвинений в адрес Грузии
21:19 05.04.2022 (обновлено: 21:40 05.04.2022)
Заявления подобного типа вредят дружеским отношениям между двумя странами, заявили в МИД Грузии
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов не смог представить доказательств о перевозке санкционированных контрабандных грузов через Грузию в Россию, говорится в сообщении МИД Грузии.
Касьянова пригласили в МИД Грузии в связи с заявлением главного управления разведки Минобороны Украины, которое утверждает, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, по версии украинской стороны, представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
"Дипломату было передано требование грузинской стороны предоставить соответствующие доказательства. Надо отметить, что на встрече украинская сторона не смогла представить какие-либо доказательства в связи с распространенной информацией", - говорится в сообщении
.
Кроме того, на встрече было отмечено, что вышеупомянутая информация не соответствует действительности и заявления подобного типа вредят дружеским отношениям между двумя странами, а также содержат угрозу безопасности Грузии, утверждает МИД Грузии.
Касьянов также получил информацию о позиции Службы государственной безопасности и министерства финансов по распространенной информации.
Кроме этого, стороны обсудили события на Украине и подчеркнули важность развития дружеских и стратегических партнерских отношений между Грузией и Украиной.
Временный поверенный по делам Украины в Грузии поблагодарил Грузию за поддержку и солидарность Украине, в том числе за гуманитарную помощь, вклад в принятие украинских беженцев и твердую позицию Грузии на международной арене в вопросе поддержки Украины.