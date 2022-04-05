https://sputnik-georgia.ru/20220405/minkult-poobeschal-nayti-dengi-na-restavratsiyu-teatra-v-gori-265754631.html

Минкульт пообещал найти деньги на реставрацию театра в Гори

Минкульт пообещал найти деньги на реставрацию театра в Гори

В связи с серьезными инфраструктурными проблемами, ведомство приложит все усилия для финансирования реконструкции Горийского театра в этом году 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T14:22+0400

2022-04-05T14:22+0400

2022-04-05T14:22+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

тея цулукиани

грузия

новости

культура

гори

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани пообещала приложить все усилия для спасения Горийского профессионального драматического театра имени Георгия Эристави.Министр отметила, что в связи с серьезными инфраструктурными проблемами, стоящими перед театром, министерство культуры приложит все усилия для финансирования реконструкции Горийского театра в этом году."Конечно, мы будем использовать здесь творческие и кадровые ресурсы. Несмотря на возраст, этот театр останется открытым для молодежи. Но главным критерием будет не возраст, а талант и серьезность, с которой каждый творческий человек выступает за развитие грузинского театра и сохранение великих традиций, существующих в Горийском театре", – сказала министр.Тея Цулукиани поговорила и о творческом процессе театра, отметив, что министерство культуры полностью доверяет новому художественному руководителю театра.В марте 2022 года по результатам конкурса новым худруком Горийского театра был избран Николоз Хайне-Швелидзе.

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, тея цулукиани, грузия, новости, культура, гори