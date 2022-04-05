https://sputnik-georgia.ru/20220405/na-oblozhke-vogue-deutsch-model-poyavilas-v-kole-ot-gruzinskogo-brenda-265764942.html

На обложке Vogue Deutsch модель появилась в колье от грузинского бренда

На обложке Vogue Deutsch модель появилась в колье от грузинского бренда

На одном из снимков девушка одета в черное облегающее платье от Situationist, эффектно подчеркивающее фигуру артистки 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T17:47+0400

2022-04-05T17:47+0400

2022-04-05T17:47+0400

situationist

бренд situationist

ираклий русадзе

новости

грузия

культура

vogue

грузинский шоу-бизнес

грузинские дизайнеры покоряют мир моды

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. На апрельской обложке немецкой версии журнала Vogue рэперша из Германии Badmómzjay предстала в колье от грузинского бренда Situationist.На фотографиях Badmómzjay украшает серебряное колье в виде крестов от грузинского бренда.Однако это еще не все: внутри журнала статья, где прилагаются фотографии со съемки. На одном из фото девушка одета в черное облегающее платье от Situationist, эффектно подчеркивающее фигуру артистки.Бренд Situationist был создан дизайнерами Ираклием Русадзе и Давидом Гиоргадзе в 2015 году. Их творчество уже оценила знаменитая американская модель Белла Хадид, которая неоднократно выходила в свет в нарядах Situationist, а также Ким Кардашьян и другие.Тогда же Vogue посвятил грузинскому бренду обзор, в котором сравнил Situationist с духом эстетики Vetements Демны Гвасалия. В нем есть бунтарский дух, нотки авангарда и свободы. В настоящее время над разработкой новых моделей для Situationist продолжает работать Ираклий Русадзе.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

situationist, бренд situationist, ираклий русадзе, новости, грузия, культура, vogue, грузинский шоу-бизнес, грузинские дизайнеры покоряют мир моды