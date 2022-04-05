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https://sputnik-georgia.ru/20220405/natsmuzey-gruzii-obyavil-o-strukturnykh-izmeneniyakh-265759962.html
Нацмузей Грузии объявил о структурных изменениях
Нацмузей Грузии объявил о структурных изменениях
Новая структура вступит в силу с 1 июня этого года, заявляют в музее 05.04.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В Национальном музее Грузии утверждена новая структура центрального аппарата, говорится в сообщении организации.Так, структура центрального аппарата музея в настоящее время состоит из следующих 15 подразделений: Как отмечают в музее, новая структура, основной целью которой является наличие эффективной системы, основанной на принципах надлежащего управления, будет выглядеть следующим образом: Новая структура вступит в силу с 1 июня 2022 года, заявляют в Национальном музее Грузии.
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национальный музей грузии, грузия, новости, культура

Нацмузей Грузии объявил о структурных изменениях

15:29 05.04.2022 (обновлено: 15:33 05.04.2022)
© Sputnik / Levan Avlabreli"Аудиториум" в Национальном музее Грузии
Аудиториум в Национальном музее Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 05.04.2022
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Новая структура вступит в силу с 1 июня этого года, заявляют в музее
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В Национальном музее Грузии утверждена новая структура центрального аппарата, говорится в сообщении организации.

"На основании единогласного решения дирекции Национального музея Грузии от 1 апреля этого года в Национальном музее будет введена новая структура", – сказано в сообщении музея.

Так, структура центрального аппарата музея в настоящее время состоит из следующих 15 подразделений:
1.
отдел внутреннего мониторинга;
2.
департамент внутренней безопасности;
3.
аппарат генерального директора;
4.
служба управления человеческими ресурсами;
5.
служба правового обеспечения и музейного обслуживания;
6.
отдел управления IT-сетями;
7.
cлужба по связям с общественностью;
8.
департамент развития инфраструктуры и управления проектами;
9.
образовательный департамент;
10.
группа подготовки продукции и музейных изданий;
11.
отделение государственных закупок;
12.
финансово-экономическая служба;
13.
группа управления транспортом;
14.
техническая служба;
15.
департамент управления коллекциями.
Как отмечают в музее, новая структура, основной целью которой является наличие эффективной системы, основанной на принципах надлежащего управления, будет выглядеть следующим образом:
департамент администрации;
департамент услуг и новых технологий;
департамент мониторинга;
департамент экономики;
департамент защиты-учета фондов.
Новая структура вступит в силу с 1 июня 2022 года, заявляют в Национальном музее Грузии.
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