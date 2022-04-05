Нацмузей Грузии объявил о структурных изменениях
15:29 05.04.2022 (обновлено: 15:33 05.04.2022)
© Sputnik / Levan Avlabreli"Аудиториум" в Национальном музее Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Новая структура вступит в силу с 1 июня этого года, заявляют в музее
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В Национальном музее Грузии утверждена новая структура центрального аппарата, говорится в сообщении организации.
"На основании единогласного решения дирекции Национального музея Грузии от 1 апреля этого года в Национальном музее будет введена новая структура", – сказано в сообщении музея.
Так, структура центрального аппарата музея в настоящее время состоит из следующих 15 подразделений:
1.отдел внутреннего мониторинга;
2.департамент внутренней безопасности;
3.аппарат генерального директора;
4.служба управления человеческими ресурсами;
5.служба правового обеспечения и музейного обслуживания;
6.отдел управления IT-сетями;
7.cлужба по связям с общественностью;
8.департамент развития инфраструктуры и управления проектами;
9.образовательный департамент;
10.группа подготовки продукции и музейных изданий;
11.отделение государственных закупок;
12.финансово-экономическая служба;
13.группа управления транспортом;
14.техническая служба;
15.департамент управления коллекциями.
Как отмечают в музее, новая структура, основной целью которой является наличие эффективной системы, основанной на принципах надлежащего управления, будет выглядеть следующим образом:
департамент администрации;
департамент услуг и новых технологий;
департамент мониторинга;
департамент экономики;
департамент защиты-учета фондов.
Новая структура вступит в силу с 1 июня 2022 года, заявляют в Национальном музее Грузии.