https://sputnik-georgia.ru/20220405/natsmuzey-gruzii-obyavil-o-strukturnykh-izmeneniyakh-265759962.html

Нацмузей Грузии объявил о структурных изменениях

Нацмузей Грузии объявил о структурных изменениях

Новая структура вступит в силу с 1 июня этого года, заявляют в музее 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T15:29+0400

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национальный музей грузии

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новости

культура

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В Национальном музее Грузии утверждена новая структура центрального аппарата, говорится в сообщении организации.Так, структура центрального аппарата музея в настоящее время состоит из следующих 15 подразделений: Как отмечают в музее, новая структура, основной целью которой является наличие эффективной системы, основанной на принципах надлежащего управления, будет выглядеть следующим образом: Новая структура вступит в силу с 1 июня 2022 года, заявляют в Национальном музее Грузии.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

национальный музей грузии, грузия, новости, культура