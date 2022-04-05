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Немецкие фермеры обеспокоены ростом цен на топливо и удобрения - видео
Немецкие фермеры обеспокоены ростом цен на топливо и удобрения - видео
Фермеры в Германии заявили о последствиях подорожания удобрений и топлива из России. Смотрите в видео, как владельцы фермерских хозяйств почувствовали на себе... 05.04.2022, Sputnik Грузия
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германия
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Немецкие фермеры борются с растущими ценами на топливо и удобрения на фоне продолжающегося конфликта в Украине, как это видно на молочной ферме в Вермельскирхене. В то время как фермы, ориентированные на продукты животноводства, могут частично заменить удобрения альтернативами, растениеводческие фермы зависят от коммерческих удобрений. Кроме того, рост цен на энергию, особенно на дизельное топливо, влияет на сельскохозяйственный сектор и увеличивает производственные затраты, по словам фермера Торстена.
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Немецкие фермеры обеспокоены ростом цен на топливо и удобрения
Немецкие фермеры борются с растущими ценами на топливо и удобрения на фоне продолжающегося конфликта в Украине, как это видно на молочной ферме в Вермельскирхене в понедельник. В то время как фермы, ориентированные на продукты животноводства, могут частично заменить удобрения альтернативами, растениеводческие фермы зависят от коммерческих удобрений. Кроме того, рост цен на энергию, особенно на дизельное топливо, влияет на сельскохозяйственный сектор и увеличивает производственные затраты, по словам фермера Торстена.
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Немецкие фермеры обеспокоены ростом цен на топливо и удобрения - видео

19:48 05.04.2022
© video: Ruptly
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Фермеры в Германии заявили о последствиях подорожания удобрений и топлива из России. Смотрите в видео, как владельцы фермерских хозяйств почувствовали на себе экономические последствия антироссийских санкций стран Запада
Немецкие фермеры борются с растущими ценами на топливо и удобрения на фоне продолжающегося конфликта в Украине, как это видно на молочной ферме в Вермельскирхене.
В то время как фермы, ориентированные на продукты животноводства, могут частично заменить удобрения альтернативами, растениеводческие фермы зависят от коммерческих удобрений. Кроме того, рост цен на энергию, особенно на дизельное топливо, влияет на сельскохозяйственный сектор и увеличивает производственные затраты, по словам фермера Торстена.
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