https://sputnik-georgia.ru/20220405/nemetskie-fermery-obespokoeny-rostom-tsen-na-toplivo-i-udobreniya---video-265767643.html

Немецкие фермеры обеспокоены ростом цен на топливо и удобрения - видео

Немецкие фермеры обеспокоены ростом цен на топливо и удобрения - видео

Фермеры в Германии заявили о последствиях подорожания удобрений и топлива из России. Смотрите в видео, как владельцы фермерских хозяйств почувствовали на себе... 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T19:48+0400

2022-04-05T19:48+0400

2022-04-05T19:48+0400

германия

мультимедиа

видео

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Немецкие фермеры борются с растущими ценами на топливо и удобрения на фоне продолжающегося конфликта в Украине, как это видно на молочной ферме в Вермельскирхене. В то время как фермы, ориентированные на продукты животноводства, могут частично заменить удобрения альтернативами, растениеводческие фермы зависят от коммерческих удобрений. Кроме того, рост цен на энергию, особенно на дизельное топливо, влияет на сельскохозяйственный сектор и увеличивает производственные затраты, по словам фермера Торстена.

германия

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Немецкие фермеры обеспокоены ростом цен на топливо и удобрения Немецкие фермеры борются с растущими ценами на топливо и удобрения на фоне продолжающегося конфликта в Украине, как это видно на молочной ферме в Вермельскирхене в понедельник. В то время как фермы, ориентированные на продукты животноводства, могут частично заменить удобрения альтернативами, растениеводческие фермы зависят от коммерческих удобрений. Кроме того, рост цен на энергию, особенно на дизельное топливо, влияет на сельскохозяйственный сектор и увеличивает производственные затраты, по словам фермера Торстена. 2022-04-05T19:48+0400 true PT0M51S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

германия, мультимедиа, видео, видео