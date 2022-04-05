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Нового главу МИД Грузии поздравил азербайджанский коллега
Нового главу МИД Грузии поздравил азербайджанский коллега
Министр иностранных дел Азербайджана пригласил своего грузинского коллегу посетить Баку 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T07:32+0400
2022-04-05T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Глава министерства внутренних дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Илью Дарчиашвили с назначением на порт главы МИД Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.Между коллегами состоялся телефонный разговор.По сообщению МИД, в ходе беседы еще раз было упомянуто стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, главы ведомств подчеркнули тесное сотрудничество между двумя странами и отметили высокую динамика существующих связей.Министры также рассмотрели ситуацию в регионе, повестку двусторонних отношений. В очередной раз была высоко оценена роль Грузии в устойчивой стабильности и развитии региона Южного Кавказа.По данным ведомства, министры выразили готовность к активному сотрудничеству для развития традиционно дружественных и партнерских отношений между двумя странами.Министр иностранных дел Азербайджана пригласил своего грузинского коллегу посетить Баку.Грузинское внешнеполитическое ведомство возглавил руководитель администрации кабмина Илья Дарчиашвили, а его предшественник Давид Залкалиани выдвинут кандидатом на должность посла в США.
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грузия, новости, политика, азербайджан, мид грузии
Нового главу МИД Грузии поздравил азербайджанский коллега
Министр иностранных дел Азербайджана пригласил своего грузинского коллегу посетить Баку
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Глава министерства внутренних дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Илью Дарчиашвили с назначением на порт главы МИД Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.
Между коллегами состоялся телефонный разговор.
По сообщению МИД, в ходе беседы еще раз было упомянуто стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, главы ведомств подчеркнули тесное сотрудничество между двумя странами и отметили высокую динамика существующих связей.
Министры также рассмотрели ситуацию в регионе, повестку двусторонних отношений. В очередной раз была высоко оценена роль Грузии в устойчивой стабильности и развитии региона Южного Кавказа.
По данным ведомства, министры выразили готовность к активному сотрудничеству для развития традиционно дружественных и партнерских отношений между двумя странами.
Министр иностранных дел Азербайджана пригласил своего грузинского коллегу посетить Баку.
Грузинское внешнеполитическое ведомство возглавил руководитель администрации кабмина Илья Дарчиашвили, а его предшественник Давид Залкалиани выдвинут кандидатом на должность посла в США.