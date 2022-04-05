https://sputnik-georgia.ru/20220405/obvineniya-v-kontrabande-v-rossiyu-sgb-gruzii-prizvala-ukrainu-predostavit-dokazatelstva-265758015.html

Обвинения в контрабанде в Россию: СГБ Грузии призвала Украину предоставить доказательства

Обвинения в контрабанде в Россию: СГБ Грузии призвала Украину предоставить доказательства

Ранее в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным" 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T14:16+0400

2022-04-05T14:16+0400

2022-04-05T14:38+0400

грузия

новости

украина

сгб

минфин грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23638/59/236385927_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_9a38f2bfc473350d996835b98d45b825.jpg

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии призывает Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию.Главное управление разведки МО Украины утверждает, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением, отмечено в заявлении СГБ.В ведомстве также сообщили, что для обмена информацией представители СГБ вчера же встретились с представителями посольства Украины в Грузии.СГБ также напоминает украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений."В противном случае будет считаться, что распространенное заявление является преднамеренной дезинформацией, представляет собой крайне недружественный и провокационный шаг, и ставит целью провоцирование внутренних беспорядков в Грузии, который волей или неволей служит исключительно интересам враждебно настроенных против Грузии сил", – отмечено в заявлении.Ранее в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России, Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, украина, сгб, минфин грузии