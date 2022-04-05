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Обвинения в контрабанде в Россию: СГБ Грузии призвала Украину предоставить доказательства
Обвинения в контрабанде в Россию: СГБ Грузии призвала Украину предоставить доказательства
Ранее в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным" 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T14:16+0400
2022-04-05T14:16+0400
2022-04-05T14:38+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии призывает Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию.Главное управление разведки МО Украины утверждает, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением, отмечено в заявлении СГБ.В ведомстве также сообщили, что для обмена информацией представители СГБ вчера же встретились с представителями посольства Украины в Грузии.СГБ также напоминает украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений."В противном случае будет считаться, что распространенное заявление является преднамеренной дезинформацией, представляет собой крайне недружественный и провокационный шаг, и ставит целью провоцирование внутренних беспорядков в Грузии, который волей или неволей служит исключительно интересам враждебно настроенных против Грузии сил", – отмечено в заявлении.Ранее в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России, Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.
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Обвинения в контрабанде в Россию: СГБ Грузии призвала Украину предоставить доказательства
14:16 05.04.2022 (обновлено: 14:38 05.04.2022)
Ранее в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным"
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии призывает Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию.
Главное управление разведки МО Украины утверждает, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
"Призываем украинскую сторону немедленно предоставить доказательства этой информации с целью правового реагирования. Правительство Грузии будет бескомпромиссным в любом возможном случае подобного преступления", – говорится в заявлении СГБ.
Согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением, отмечено в заявлении СГБ.
В ведомстве также сообщили, что для обмена информацией представители СГБ вчера же встретились с представителями посольства Украины в Грузии.
СГБ также напоминает украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.
"В противном случае будет считаться, что распространенное заявление является преднамеренной дезинформацией, представляет собой крайне недружественный и провокационный шаг, и ставит целью провоцирование внутренних беспорядков в Грузии, который волей или неволей служит исключительно интересам враждебно настроенных против Грузии сил", – отмечено в заявлении.
Ранее в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России, Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.