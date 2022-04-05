https://sputnik-georgia.ru/20220405/odin-iz-samykh-bogatykh-gruzin-v-mire-poteryal-pochti-polovinu-sostoyaniya-265768480.html

Один из самых богатых грузин в мире потерял почти половину состояния

Один из самых богатых грузин в мире потерял почти половину состояния

Гендиректор Tesla Илон Маск, состояние которого оценивается 182,1 миллиарда долларов, занимает первую строчку в рейтинге Forbes 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T19:41+0400

2022-04-05T19:41+0400

2022-04-05T19:41+0400

грузия

новости

экономика

журнал forbes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1d/249573363_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_48a851d2beb52a03465673d444ca7f5f.jpg

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Председатель правления казахской компании Kaspi.kz, гражданин Грузии Михаил Ломтадзе потерял почти половину состояния и опустился с 956 на 1 579 место в рейтинге миллиардеров Forbes - 2022.По информации издания, состояние Ломтадзе на текущий момент оценивается всего в 1,9 миллиарда долларов, тогда как в 2021 году его активы оценивались в 3,2 миллиарда.В первую тройку лидеров онлайн-рейтинга Forbes входят:Кто такой Михаил ЛомтадзеМихаилу Ломтадзе 45 лет, он уроженец Батуми. В 1997 году окончил Тбилисскую Европейскую школу управления (European School of Management), в 2002 году получил степень МВА в Гарвардской Бизнес Школе.Будучи студентом, основал в Тбилиси аудиторскую и консалтинговую компанию Georgia Consulting Group Audit, в 2002 году компанию приобрела глобальная сеть Ernst&Young.В 2002 году работал в фонде прямых инвестиций Baring Vostok менеджером по инвестиционным проектам. С 2007 года – председатель правления АО "Kaspi Bank".В 2008 году Ломтадзе заявил: "Я, конечно, очень люблю Грузию. Когда-то, в конце жизни, буду обязательно жить в Грузии". В 2017-м он подтвердил, что у него грузинский паспорт и получать гражданство Казахстана он не планирует.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, журнал forbes