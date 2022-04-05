https://sputnik-georgia.ru/20220405/poddelnye-sertifikaty-o-kovid-vaktsinatsii-v-tbilisi-zaderzhana-medsestra-265748514.html

Поддельные сертификаты о ковид-вакцинации: в Тбилиси задержана медсестра

Поддельные сертификаты о ковид-вакцинации: в Тбилиси задержана медсестра

Задержанным грозит от четырех до шести лет лишения свободы 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T11:13+0400

2022-04-05T11:13+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала двоих человек, в том числе медсестру по обвинению в изготовлении для гражданина фальшивой карты о вакцинации против коронавируса и его регистрации в государственной базе данных.Следствие установило, что медсестра одного из медучреждений Тбилиси, проводившая вакцинацию граждан, и ее сообщник получили за содеянное 150 лари (около 50 долларов). В карте было записано, что гражданин якобы был привит препаратом Pfizer. Эта же информация была внесена в базу данных Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC), говорится в сообщении на сайте следственной службы.Следствие по делу ведется по статьям "Коммерческий подкуп" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Задержанным грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

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мвд грузии, грузия, новости, общество, происшествия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19