https://sputnik-georgia.ru/20220405/poddelnye-sertifikaty-o-kovid-vaktsinatsii-v-tbilisi-zaderzhana-medsestra-265748514.html
Поддельные сертификаты о ковид-вакцинации: в Тбилиси задержана медсестра
Поддельные сертификаты о ковид-вакцинации: в Тбилиси задержана медсестра
Задержанным грозит от четырех до шести лет лишения свободы 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T11:13+0400
2022-04-05T11:13+0400
2022-04-05T11:54+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала двоих человек, в том числе медсестру по обвинению в изготовлении для гражданина фальшивой карты о вакцинации против коронавируса и его регистрации в государственной базе данных.Следствие установило, что медсестра одного из медучреждений Тбилиси, проводившая вакцинацию граждан, и ее сообщник получили за содеянное 150 лари (около 50 долларов). В карте было записано, что гражданин якобы был привит препаратом Pfizer. Эта же информация была внесена в базу данных Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC), говорится в сообщении на сайте следственной службы.Следствие по делу ведется по статьям "Коммерческий подкуп" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Задержанным грозит от четырех до шести лет лишения свободы.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд грузии, грузия, новости, общество, происшествия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Поддельные сертификаты о ковид-вакцинации: в Тбилиси задержана медсестра
11:13 05.04.2022 (обновлено: 11:54 05.04.2022)
Задержанным грозит от четырех до шести лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала двоих человек, в том числе медсестру по обвинению в изготовлении для гражданина фальшивой карты о вакцинации против коронавируса и его регистрации в государственной базе данных.
Следствие установило, что медсестра одного из медучреждений Тбилиси, проводившая вакцинацию граждан, и ее сообщник получили за содеянное 150 лари (около 50 долларов).
В карте было записано, что гражданин якобы был привит препаратом Pfizer. Эта же информация была внесена в базу данных Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC), говорится в сообщении на сайте
следственной службы.
Следствие по делу ведется по статьям "Коммерческий подкуп" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Задержанным грозит от четырех до шести лет лишения свободы.