https://sputnik-georgia.ru/20220405/podrobnyy-razbor-v-chm-prokololis-organizatory-ukrainskoy-provokatsii-v-buche---video-265770281.html

Подробный разбор: в чём прокололись организаторы украинской провокации в Буче? - видео

Подробный разбор: в чём прокололись организаторы украинской провокации в Буче? - видео

Кадры "зверств россиян", опубликованные украинскими медийщиками, кишат нестыковками и ляпами, какими именно - смотрите подробнее в видео 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T21:28+0400

2022-04-05T21:28+0400

2022-04-05T21:41+0400

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россия

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Ожившие мертвецы и путешествия во времени бывают только в плохом кино. Которое, впрочем, западные спецслужбы не постеснялись выдать миру за реальность.Примечательно, что видео появилось лишь спустя 4 дня после ухода российских военных из Бучи. И почти сразу — после прихода СБУ и украинского ТВ. Времени для постановки было более чем достаточно.Что за чертовщина творилась в Буче и кто за ней стоял? Sputnik на русском в этом видео собрал все ляпы самой провальной украинской инсценировки.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, россия, видео, мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022