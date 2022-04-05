https://sputnik-georgia.ru/20220405/podrobnyy-razbor-v-chm-prokololis-organizatory-ukrainskoy-provokatsii-v-buche---video-265770281.html
Подробный разбор: в чём прокололись организаторы украинской провокации в Буче? - видео
Подробный разбор: в чём прокололись организаторы украинской провокации в Буче? - видео
Кадры "зверств россиян", опубликованные украинскими медийщиками, кишат нестыковками и ляпами, какими именно - смотрите подробнее в видео 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T21:28+0400
2022-04-05T21:28+0400
2022-04-05T21:41+0400
украина
россия
мультимедиа
видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/05/265770225_0:44:1400:832_1920x0_80_0_0_0458a232d37ffdde3d09ea758f5bdb9e.png
Ожившие мертвецы и путешествия во времени бывают только в плохом кино. Которое, впрочем, западные спецслужбы не постеснялись выдать миру за реальность.Примечательно, что видео появилось лишь спустя 4 дня после ухода российских военных из Бучи. И почти сразу — после прихода СБУ и украинского ТВ. Времени для постановки было более чем достаточно.Что за чертовщина творилась в Буче и кто за ней стоял? Sputnik на русском в этом видео собрал все ляпы самой провальной украинской инсценировки.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия, видео, мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022
Подробный разбор: в чём прокололись организаторы украинской провокации в Буче? - видео
21:28 05.04.2022 (обновлено: 21:41 05.04.2022)
Кадры "зверств россиян", опубликованные украинскими медийщиками, кишат нестыковками и ляпами, какими именно - смотрите подробнее в видео
Ожившие мертвецы и путешествия во времени бывают только в плохом кино. Которое, впрочем, западные спецслужбы не постеснялись выдать миру за реальность.
Примечательно, что видео появилось лишь спустя 4 дня после ухода российских военных из Бучи. И почти сразу — после прихода СБУ и украинского ТВ. Времени для постановки было более чем достаточно.
Что за чертовщина творилась в Буче и кто за ней стоял? Sputnik на русском в этом видео собрал все ляпы самой провальной украинской инсценировки.