Показы оперы "Кармен" пройдут в Тбилиси в апреле
15:05 05.04.2022 (обновлено: 15:07 05.04.2022)
© courtesy of Tbilisi Opera and Ballet State TheatreАфиша оперы "Кармен" в Театре оперы и балета им. З. Палиашвили
© courtesy of Tbilisi Opera and Ballet State Theatre
В Грузии опера "Кармен" впервые прозвучала 15 октября 1885 года
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Показы знаменитой оперы "Кармен" французского композитора Жоржа Бизе состоятся 16 и 17 апреля на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили.
В постановке, режиссером которой является Леван Цуладзе, участвуют солисты, хор и оркестр Театра им. З. Палиашвили. Билеты доступны в продаже в кассах театра и онлайн. Начало в 19:00.
"Кармен" – опера в четырех актах на либретто Анри Мельяка и Людовика Галеви по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме. Сюжет "Кармен" взят из одноименного произведения Мериме.
В центре круговорота событий – красивая, страстная и свободолюбивая цыганка, своим образом жизни и поступками меняющая жизни окружающих ее людей.
© photo: Sputnik / Alexander Nevezhyn / Перейти в фотобанкСцена из оперы Жоржа Бизе "Кармен". Хозе - народный артист СССР Зураб Соткилава. Кармен - народная артистка РСФСР Тамара Синявская.
Сцена из оперы Жоржа Бизе "Кармен". Хозе - народный артист СССР Зураб Соткилава. Кармен - народная артистка РСФСР Тамара Синявская.
© photo: Sputnik / Alexander Nevezhyn/
"Кармен" – кульминация творчества Жоржа Бизе (1838-1875) и одна из вершин мировой оперной музыки. Эта опера стала последним произведением Бизе: ее премьера состоялась 3 марта 1875 года в Париже, в театре "Опера комик" (Opéra-Comique). Ровно через три месяца композитора не стало.
Преждевременная смерть Бизе, по мнению историков, была обусловлена тем грандиозным скандалом, который разыгрался вокруг "Кармен". Почтенная публика нашла сюжет оперы неприличным, а музыку слишком ученой, подражательной.
Между тем скандальная опера привлекла внимание других театров. Вскоре ее поставили в Вене, потом в Венеции, а затем и в других европейских и американских театрах. И везде "Кармен" сопутствовал успех.
В Грузии опера "Кармен" впервые прозвучала 15 октября 1885 года со сцены Тбилисского ("летнего") театра оперы.