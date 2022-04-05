https://sputnik-georgia.ru/20220405/pokazy-opery-karmen-proydut-v-tbilisi-v-aprele-265758982.html

Показы оперы "Кармен" пройдут в Тбилиси в апреле

Показы оперы "Кармен" пройдут в Тбилиси в апреле

В Грузии опера "Кармен" впервые прозвучала 15 октября 1885 года 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T15:05+0400

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опера "кармен"

культура

грузия

новости

тбилисский театр оперы и балета

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Показы знаменитой оперы "Кармен" французского композитора Жоржа Бизе состоятся 16 и 17 апреля на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили.В постановке, режиссером которой является Леван Цуладзе, участвуют солисты, хор и оркестр Театра им. З. Палиашвили. Билеты доступны в продаже в кассах театра и онлайн. Начало в 19:00."Кармен" – опера в четырех актах на либретто Анри Мельяка и Людовика Галеви по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме. Сюжет "Кармен" взят из одноименного произведения Мериме. В центре круговорота событий – красивая, страстная и свободолюбивая цыганка, своим образом жизни и поступками меняющая жизни окружающих ее людей. "Кармен" – кульминация творчества Жоржа Бизе (1838-1875) и одна из вершин мировой оперной музыки. Эта опера стала последним произведением Бизе: ее премьера состоялась 3 марта 1875 года в Париже, в театре "Опера комик" (Opéra-Comique). Ровно через три месяца композитора не стало. Преждевременная смерть Бизе, по мнению историков, была обусловлена тем грандиозным скандалом, который разыгрался вокруг "Кармен". Почтенная публика нашла сюжет оперы неприличным, а музыку слишком ученой, подражательной.Между тем скандальная опера привлекла внимание других театров. Вскоре ее поставили в Вене, потом в Венеции, а затем и в других европейских и американских театрах. И везде "Кармен" сопутствовал успех.В Грузии опера "Кармен" впервые прозвучала 15 октября 1885 года со сцены Тбилисского ("летнего") театра оперы.

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опера "кармен", культура, грузия, новости, тбилисский театр оперы и балета