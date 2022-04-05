Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220405/pokazy-opery-karmen-proydut-v-tbilisi-v-aprele-265758982.html
Показы оперы "Кармен" пройдут в Тбилиси в апреле
Показы оперы "Кармен" пройдут в Тбилиси в апреле
В Грузии опера "Кармен" впервые прозвучала 15 октября 1885 года 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T15:05+0400
2022-04-05T15:07+0400
опера "кармен"
культура
грузия
новости
тбилисский театр оперы и балета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/05/265758629_0:80:1097:697_1920x0_80_0_0_2ce03f728382b7a3a58afb225a296132.jpg
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Показы знаменитой оперы "Кармен" французского композитора Жоржа Бизе состоятся 16 и 17 апреля на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили.В постановке, режиссером которой является Леван Цуладзе, участвуют солисты, хор и оркестр Театра им. З. Палиашвили. Билеты доступны в продаже в кассах театра и онлайн. Начало в 19:00."Кармен" – опера в четырех актах на либретто Анри Мельяка и Людовика Галеви по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме. Сюжет "Кармен" взят из одноименного произведения Мериме. В центре круговорота событий – красивая, страстная и свободолюбивая цыганка, своим образом жизни и поступками меняющая жизни окружающих ее людей. "Кармен" – кульминация творчества Жоржа Бизе (1838-1875) и одна из вершин мировой оперной музыки. Эта опера стала последним произведением Бизе: ее премьера состоялась 3 марта 1875 года в Париже, в театре "Опера комик" (Opéra-Comique). Ровно через три месяца композитора не стало. Преждевременная смерть Бизе, по мнению историков, была обусловлена тем грандиозным скандалом, который разыгрался вокруг "Кармен". Почтенная публика нашла сюжет оперы неприличным, а музыку слишком ученой, подражательной.Между тем скандальная опера привлекла внимание других театров. Вскоре ее поставили в Вене, потом в Венеции, а затем и в других европейских и американских театрах. И везде "Кармен" сопутствовал успех.В Грузии опера "Кармен" впервые прозвучала 15 октября 1885 года со сцены Тбилисского ("летнего") театра оперы.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/05/265758629_31:0:1067:777_1920x0_80_0_0_1f72a3381eb1391baa77bc341fdcc74d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
опера "кармен", культура, грузия, новости, тбилисский театр оперы и балета

Показы оперы "Кармен" пройдут в Тбилиси в апреле

15:05 05.04.2022 (обновлено: 15:07 05.04.2022)
© courtesy of Tbilisi Opera and Ballet State TheatreАфиша оперы "Кармен" в Театре оперы и балета им. З. Палиашвили
Афиша оперы Кармен в Театре оперы и балета им. З. Палиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 05.04.2022
© courtesy of Tbilisi Opera and Ballet State Theatre
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В Грузии опера "Кармен" впервые прозвучала 15 октября 1885 года
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Показы знаменитой оперы "Кармен" французского композитора Жоржа Бизе состоятся 16 и 17 апреля на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили.
В постановке, режиссером которой является Леван Цуладзе, участвуют солисты, хор и оркестр Театра им. З. Палиашвили. Билеты доступны в продаже в кассах театра и онлайн. Начало в 19:00.
"Кармен" – опера в четырех актах на либретто Анри Мельяка и Людовика Галеви по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме. Сюжет "Кармен" взят из одноименного произведения Мериме.
В центре круговорота событий – красивая, страстная и свободолюбивая цыганка, своим образом жизни и поступками меняющая жизни окружающих ее людей.
© photo: Sputnik / Alexander Nevezhyn / Перейти в фотобанкСцена из оперы Жоржа Бизе "Кармен". Хозе - народный артист СССР Зураб Соткилава. Кармен - народная артистка РСФСР Тамара Синявская.
Сцена из оперы Жоржа Бизе Кармен. Хозе - народный артист СССР Зураб Соткилава. Кармен - народная артистка РСФСР Тамара Синявская. - Sputnik Грузия, 1920, 05.04.2022
Сцена из оперы Жоржа Бизе "Кармен". Хозе - народный артист СССР Зураб Соткилава. Кармен - народная артистка РСФСР Тамара Синявская.
© photo: Sputnik / Alexander Nevezhyn
/
Перейти в фотобанк
"Кармен" – кульминация творчества Жоржа Бизе (1838-1875) и одна из вершин мировой оперной музыки. Эта опера стала последним произведением Бизе: ее премьера состоялась 3 марта 1875 года в Париже, в театре "Опера комик" (Opéra-Comique). Ровно через три месяца композитора не стало.
Преждевременная смерть Бизе, по мнению историков, была обусловлена тем грандиозным скандалом, который разыгрался вокруг "Кармен". Почтенная публика нашла сюжет оперы неприличным, а музыку слишком ученой, подражательной.
Между тем скандальная опера привлекла внимание других театров. Вскоре ее поставили в Вене, потом в Венеции, а затем и в других европейских и американских театрах. И везде "Кармен" сопутствовал успех.
В Грузии опера "Кармен" впервые прозвучала 15 октября 1885 года со сцены Тбилисского ("летнего") театра оперы.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0