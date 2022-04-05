https://sputnik-georgia.ru/20220405/rakhmaninov-i-chaykovskiy-prozvuchat-v-tbilisi-265748093.html

Рахманинов и Чайковский прозвучат в Тбилиси

Рахманинов и Чайковский прозвучат в Тбилиси

На вечере в тбилисской консерватории выступят российские и грузинские музыканты 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T11:59+0400

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2022-04-05T11:59+0400

тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

грузия

культура

новости

гия канчели

мириан хухунаишвили

лука окрос

сергей рахманинов

петр чайковский

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Концерт, на котором прозвучит музыка Вагнера, Чайковского и Рахманинова, пройдет в большом зале Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили 14 мая.Артисты исполнят произведения Вагнера "Зигфрид идиллия", "Вариации на тему рококо" Чайковского и концерт для фортепиано №2 Рахманинова.Билеты можно приобрести в кассах консерватории и тбилисского концертного зала, а также онлайн.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, грузия, культура, новости, гия канчели, мириан хухунаишвили, лука окрос, сергей рахманинов, петр чайковский