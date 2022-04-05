https://sputnik-georgia.ru/20220405/rakhmaninov-i-chaykovskiy-prozvuchat-v-tbilisi-265748093.html
Рахманинов и Чайковский прозвучат в Тбилиси
Рахманинов и Чайковский прозвучат в Тбилиси
На вечере в тбилисской консерватории выступят российские и грузинские музыканты 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T11:59+0400
2022-04-05T11:59+0400
2022-04-05T11:59+0400
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
грузия
культура
новости
гия канчели
мириан хухунаишвили
лука окрос
сергей рахманинов
петр чайковский
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Концерт, на котором прозвучит музыка Вагнера, Чайковского и Рахманинова, пройдет в большом зале Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили 14 мая.Артисты исполнят произведения Вагнера "Зигфрид идиллия", "Вариации на тему рококо" Чайковского и концерт для фортепиано №2 Рахманинова.Билеты можно приобрести в кассах консерватории и тбилисского концертного зала, а также онлайн.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, грузия, культура, новости, гия канчели, мириан хухунаишвили, лука окрос, сергей рахманинов, петр чайковский
Рахманинов и Чайковский прозвучат в Тбилиси
На вечере в тбилисской консерватории выступят российские и грузинские музыканты
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Концерт, на котором прозвучит музыка Вагнера, Чайковского и Рахманинова, пройдет в большом зале Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили 14 мая.
На вечере выступят российская виолончелистка Анастасия Кобекина, грузинский и британский пианист Лука Окрос (Окросцваридзе), а также Тбилисский молодежный оркестр имени Гии Канчели под руководством дирижера Мирианы Хухунаишвили.
Артисты исполнят произведения Вагнера "Зигфрид идиллия", "Вариации на тему рококо" Чайковского и концерт для фортепиано №2 Рахманинова.
Билеты можно приобрести в кассах консерватории и тбилисского концертного зала, а также онлайн.