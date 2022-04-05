https://sputnik-georgia.ru/20220405/reys-turkish-airlines-ne-smog-prizemlitsya-v-batumi-265756430.html

Самолет Turkish Airlines не смог приземлиться в Батуми

Самолет Turkish Airlines не смог приземлиться в Батуми

Самолет совершил вынужденную посадку в турецком Трабзоне 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T13:50+0400

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turkish airlines

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Батуми, не смог сесть в Батумском международном аэропорту, рассказали Sputnik Грузия в администрации аэропорта.По их информации, самолет совершил вынужденную посадку в турецком Трабзоне. Причиной, по которой батумский аэропорт не смог принять рейс, стал сильный ветер.Как пассажиры, следовавшие рейсом, попадут в Грузию, пока не известно.По словам администрации аэропорта, решение должна принять турецкая авиакомпания.

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turkish airlines, происшествия, новости, трабзон, батумский международный аэропорт, батуми, турция, авиасообщение