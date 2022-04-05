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Самолет Turkish Airlines не смог приземлиться в Батуми
Самолет Turkish Airlines не смог приземлиться в Батуми
Самолет совершил вынужденную посадку в турецком Трабзоне 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T13:50+0400
2022-04-05T13:50+0400
2022-04-05T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Батуми, не смог сесть в Батумском международном аэропорту, рассказали Sputnik Грузия в администрации аэропорта.По их информации, самолет совершил вынужденную посадку в турецком Трабзоне. Причиной, по которой батумский аэропорт не смог принять рейс, стал сильный ветер.Как пассажиры, следовавшие рейсом, попадут в Грузию, пока не известно.По словам администрации аэропорта, решение должна принять турецкая авиакомпания.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
turkish airlines, происшествия, новости, трабзон, батумский международный аэропорт, батуми, турция, авиасообщение
Самолет Turkish Airlines не смог приземлиться в Батуми
13:50 05.04.2022 (обновлено: 14:32 05.04.2022)
Самолет совершил вынужденную посадку в турецком Трабзоне
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом Стамбул-Батуми, не смог сесть в Батумском международном аэропорту, рассказали Sputnik Грузия
в администрации аэропорта.
По их информации, самолет совершил вынужденную посадку в турецком Трабзоне. Причиной, по которой батумский аэропорт не смог принять рейс, стал сильный ветер.
Как пассажиры, следовавшие рейсом, попадут в Грузию, пока не известно.
По словам администрации аэропорта, решение должна принять турецкая авиакомпания.