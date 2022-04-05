https://sputnik-georgia.ru/20220405/startuet-vizit-glavy-parlamenta-gruzii-v-armeniyu-265745794.html

Стартует визит главы парламента Грузии в Армению

Стартует визит главы парламента Грузии в Армению

Стороны обсудят вопросы, касающиеся углубления отношений между двумя странами, а также усиление региона 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T10:09+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией начинает официальный визит в Армению.Как сообщает телеканал "Имеди", глава грузинского законодательного органа проведет встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, президентом Армении Ваагном Хачатуряном, а также с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.Визит парламентской делегации во главе с Папуашаили в Армению продлится два дня. В состав делегации входят представители как правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так и оппозиции.

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политика, новости, грузия, никол пашинян, арарат мирзоян, армения, шалва папуашвили