https://sputnik-georgia.ru/20220405/startuet-vizit-glavy-parlamenta-gruzii-v-armeniyu-265745794.html
Стартует визит главы парламента Грузии в Армению
Стартует визит главы парламента Грузии в Армению
Стороны обсудят вопросы, касающиеся углубления отношений между двумя странами, а также усиление региона 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T10:09+0400
2022-04-05T10:09+0400
2022-04-05T10:09+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией начинает официальный визит в Армению.Как сообщает телеканал "Имеди", глава грузинского законодательного органа проведет встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, президентом Армении Ваагном Хачатуряном, а также с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.Визит парламентской делегации во главе с Папуашаили в Армению продлится два дня. В состав делегации входят представители как правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так и оппозиции.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, никол пашинян, арарат мирзоян, армения, шалва папуашвили
Стартует визит главы парламента Грузии в Армению
Стороны обсудят вопросы, касающиеся углубления отношений между двумя странами, а также усиление региона
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией начинает официальный визит в Армению.
Как сообщает телеканал "Имеди", глава грузинского законодательного органа проведет встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, президентом Армении Ваагном Хачатуряном, а также с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.
"Основные вопросы, которые будут обсуждаться, это углубление отношений между двумя странами, усиление региона и углубление межпарламентских отношений с Арменией", – заявила заместитель председателя парламентского комитета по внешним связям Мариам Лашхи.
Визит парламентской делегации во главе с Папуашаили в Армению продлится два дня. В состав делегации входят представители как правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так и оппозиции.