https://sputnik-georgia.ru/20220405/strashnaya-avariya-v-tbilisi-dlya-postradavshego-malchika-nachalsya-sbor-sredstv-265764144.html

Страшная авария в Тбилиси: для пострадавшего мальчика начался сбор средств

Страшная авария в Тбилиси: для пострадавшего мальчика начался сбор средств

Мальчику необходимо пройти реабилитационный курс в одной из израильских клиник, что связано с большими затратами 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T17:32+0400

2022-04-05T17:32+0400

2022-04-05T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Грузинские пользователи соцсетей начали сбор средств для 8-летнего тбилисского школьника Дато, который 31 марта стал жертвой ДТП на улице Шартава.В четверг мальчик как обычно ждал школьный автобус на тротуаре возле дома. В это же время водитель автомобиля марки BMW, следовавший на высокой скорости, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. После этого водитель потерял управление: и автомобиль вылетел на тротуар.Пострадавший школьник был сразу же доставлен в Центральную детскую клинику имени Иашвили в Тбилиси, где ему провели многочасовую сложнейшую операцию. Несмотря на усилия медиков, Дато пришлось ампутировать ногу.Теперь мальчику необходимо пройти реабилитационный курс в одной из израильских клиник, что связано с большими затратами.Перечислить деньги для поездки можно на счета, открытые в банке TBC и Bank of Georgia.Получатель - мать мальчика Кристина Мамукашвили.Что касается виновники ДТП, то он будет дожидаться суда в тюрьме. Обвиняемый полностью признал свою вину.

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