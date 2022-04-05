https://sputnik-georgia.ru/20220405/sud-nad-saakashvili-sudya-otklonil-vse-khodataystva-storony-zaschity-265766010.html

Суд над Саакашвили: судья отклонил все ходатайства стороны защиты

Суд над Саакашвили: судья отклонил все ходатайства стороны защиты

Бывший президент присутствовал в зале суда 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T18:23+0400

2022-04-05T18:23+0400

2022-04-05T18:23+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

специальная пенитенциарная служба

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Бадри Коламазашвили не удовлетворил ни одно из ходатайств адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ходе процесса о растрате им госсредств на личные нужды.Очередной процесс по делу Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды состоялся во вторник в Тбилисском городском суде. Дело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Всего у стороны защиты было два ходатайства. Адвокаты требовали приложить к материалам дела заявление председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе в подтверждение тому, что обвинения являются политически мотивированными.В частности, речь идет о заявлении Кобахидзе, где он сказал, что "нет никакой целесообразности нахождения Саакашвили на свободе". По его словам, Саакашвили вне тюрьмы обязательно станет дополнительной проблемой как для Грузии, так и для Украины.Что касается второго ходатайства – сторона защиты требовала, чтобы судья издал распоряжение, которым поручил бы Специальной пенитенциарной службе Минюста обеспечить надлежащее лечение экс-президента. Оба ходатайства были отклонены судьей.В самом начале процесса в зале присутствовал главный подсудимый. Ему предоставили слово, и основную часть своей речи, которая длилась около десяти минут, Саакашвили посвятил событиям на Украине.Параллельно у здания суда прошла акция протеста в поддержку Саакашвили. Детали делаИз материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд