Суд над Саакашвили: судья отклонил все ходатайства стороны защиты
© photo: Sputnik / Stringer"Сектор Миши", Единое нацдвижение и сторонники Саакашвили проводят акцию у минюста, 17 января 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Бывший президент присутствовал в зале суда
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Бадри Коламазашвили не удовлетворил ни одно из ходатайств адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ходе процесса о растрате им госсредств на личные нужды.
Очередной процесс по делу Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды состоялся во вторник в Тбилисском городском суде. Дело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.
Всего у стороны защиты было два ходатайства. Адвокаты требовали приложить к материалам дела заявление председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе в подтверждение тому, что обвинения являются политически мотивированными.
В частности, речь идет о заявлении Кобахидзе, где он сказал, что "нет никакой целесообразности нахождения Саакашвили на свободе". По его словам, Саакашвили вне тюрьмы обязательно станет дополнительной проблемой как для Грузии, так и для Украины.
Что касается второго ходатайства – сторона защиты требовала, чтобы судья издал распоряжение, которым поручил бы Специальной пенитенциарной службе Минюста обеспечить надлежащее лечение экс-президента. Оба ходатайства были отклонены судьей.
"Цель правосудия – дать правильную правовую оценку, не затрагивать политическую составляющую, не рассматривать политические заявления", - заявил Кочламазашвили.
В самом начале процесса в зале присутствовал главный подсудимый. Ему предоставили слово, и основную часть своей речи, которая длилась около десяти минут, Саакашвили посвятил событиям на Украине.
Параллельно у здания суда прошла акция протеста в поддержку Саакашвили.
Детали дела
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.
Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:
Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс.);
Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс.);
Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс.);
Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс.);
Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс.);
Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс.);
Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс.);
Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс.);
Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс.)
Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс.);
Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс.).
По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.