https://sputnik-georgia.ru/20220405/u-nas-ne-khvataet-kadrov-restorannyy-biznes-gruzii-zagovoril-o-problemakh-265765888.html

"У нас не хватает кадров": ресторанный бизнес Грузии заговорил о проблемах

"У нас не хватает кадров": ресторанный бизнес Грузии заговорил о проблемах

Если проблема не будет исправлена, рестораны начнут терять оставшиеся кадры и не смогут обслуживать клиентов, пожаловались в Ассоциации 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T18:08+0400

2022-04-05T18:08+0400

2022-04-05T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В ресторанном бизнесе Грузии наблюдаются нехватка кадров и проблема в налогах, заявил председатель Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе.Ресторанный бизнес наиболее сильно пострадал во время пандемии, когда объектам питания можно было торговать только на вынос и они были вынуждены уволить практически весь обслуживающий персонал.При этом он подчеркнул, что если проблема не будет исправлена, рестораны начнут терять оставшиеся кадры и не смогут обслуживать клиентов.Бурджанадзе не уточнил, какие именно проблемы с налогами у ресторанов. Однако на сегодняшний день в Грузии многие объекты питания, чтобы не платить налог и не потерять статус малого бизнеса или микробизнеса, берут на работу работников неофициально, с низкой оплатой труда.

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экономика грузии, грузия, экономика, новости, бизнес, ресторан