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"У нас не хватает кадров": ресторанный бизнес Грузии заговорил о проблемах
"У нас не хватает кадров": ресторанный бизнес Грузии заговорил о проблемах
Если проблема не будет исправлена, рестораны начнут терять оставшиеся кадры и не смогут обслуживать клиентов, пожаловались в Ассоциации 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T18:08+0400
2022-04-05T18:08+0400
2022-04-05T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В ресторанном бизнесе Грузии наблюдаются нехватка кадров и проблема в налогах, заявил председатель Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе.Ресторанный бизнес наиболее сильно пострадал во время пандемии, когда объектам питания можно было торговать только на вынос и они были вынуждены уволить практически весь обслуживающий персонал.При этом он подчеркнул, что если проблема не будет исправлена, рестораны начнут терять оставшиеся кадры и не смогут обслуживать клиентов.Бурджанадзе не уточнил, какие именно проблемы с налогами у ресторанов. Однако на сегодняшний день в Грузии многие объекты питания, чтобы не платить налог и не потерять статус малого бизнеса или микробизнеса, берут на работу работников неофициально, с низкой оплатой труда.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика грузии, грузия, экономика, новости, бизнес, ресторан
"У нас не хватает кадров": ресторанный бизнес Грузии заговорил о проблемах
Если проблема не будет исправлена, рестораны начнут терять оставшиеся кадры и не смогут обслуживать клиентов, пожаловались в Ассоциации
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В ресторанном бизнесе Грузии наблюдаются нехватка кадров и проблема в налогах, заявил председатель Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе.
Ресторанный бизнес наиболее сильно пострадал во время пандемии, когда объектам питания можно было торговать только на вынос и они были вынуждены уволить практически весь обслуживающий персонал.
"Ресторанная сфера ищет людей, у которых будет желание работать в этой сфере. Но пока есть проблема, и единственным ее решением является пересмотр налоговых обязательств. В данный момент мы ведем переговоры с государством на эту тему, и надеюсь, результат будет достигнут", - сказал журналистам Бурджанадзе.
При этом он подчеркнул, что если проблема не будет исправлена, рестораны начнут терять оставшиеся кадры и не смогут обслуживать клиентов.
Бурджанадзе не уточнил, какие именно проблемы с налогами у ресторанов. Однако на сегодняшний день в Грузии многие объекты питания, чтобы не платить налог и не потерять статус малого бизнеса или микробизнеса, берут на работу работников неофициально, с низкой оплатой труда.