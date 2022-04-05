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Украина стала заповедником для сбежавших из Грузии криминалов – Цулукиани

Украина стала заповедником для сбежавших из Грузии криминалов – Цулукиани

Что касается обвинений Украины, вице-премьер назвала их "грязной ложью" 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T16:06+0400

2022-04-05T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Украина превратилась в заповедник для сбежавших из Грузии криминалов, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани, отвечая на обвинения Киева касательно контрабанды товаров в Россию.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Представители бывших властей Грузии Михаил Саакашвили, Зураб Адеишвили, Георгий Лорткипанидзе, которые осуждены в Грузии за различные преступления, на сегодняшний день занимают высокопоставленные должности на Украине. Так, Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Адеишвили - советником генерального прокурора Украины, а Саакашвили - главой исполнительного комитета Национального совета реформ.Что касается обвинений Украины, вице-премьер назвала их "грязной ложью". Цулукиани также обратилась к своей украинской коллеге вице-премьеру Ирине Верещук и заверила ее в том, что границы Грузии строго контролируются."Это реальность. Все остальное - грязная ложь", - подчеркнула Цулукиани.Ранее Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию. В ведомстве отметили, что, согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением.СГБ также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.Между тем, в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.

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