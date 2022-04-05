https://sputnik-georgia.ru/20220405/ukraina-stala-zapovednikom-dlya-sbezhavshikh-iz-gruzii-kriminalov--tsulukiani-265761401.html
Украина стала заповедником для сбежавших из Грузии криминалов – Цулукиани
Украина стала заповедником для сбежавших из Грузии криминалов – Цулукиани
Что касается обвинений Украины, вице-премьер назвала их "грязной ложью" 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T16:06+0400
2022-04-05T16:06+0400
2022-04-05T16:22+0400
новости
грузия
украина
сгб
минфин грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/16/250416040_0:0:3346:1882_1920x0_80_0_0_0c70c2091ee7cab4fd8825bc9675d39c.jpg
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Украина превратилась в заповедник для сбежавших из Грузии криминалов, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани, отвечая на обвинения Киева касательно контрабанды товаров в Россию.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Представители бывших властей Грузии Михаил Саакашвили, Зураб Адеишвили, Георгий Лорткипанидзе, которые осуждены в Грузии за различные преступления, на сегодняшний день занимают высокопоставленные должности на Украине. Так, Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Адеишвили - советником генерального прокурора Украины, а Саакашвили - главой исполнительного комитета Национального совета реформ.Что касается обвинений Украины, вице-премьер назвала их "грязной ложью". Цулукиани также обратилась к своей украинской коллеге вице-премьеру Ирине Верещук и заверила ее в том, что границы Грузии строго контролируются."Это реальность. Все остальное - грязная ложь", - подчеркнула Цулукиани.Ранее Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию. В ведомстве отметили, что, согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением.СГБ также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.Между тем, в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/16/250416040_615:0:3346:2048_1920x0_80_0_0_941b96191b1ea4c12b9ebd52c916aaa0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, украина, сгб, минфин грузии
Украина стала заповедником для сбежавших из Грузии криминалов – Цулукиани
16:06 05.04.2022 (обновлено: 16:22 05.04.2022)
Что касается обвинений Украины, вице-премьер назвала их "грязной ложью"
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Украина превратилась в заповедник для сбежавших из Грузии криминалов, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани, отвечая на обвинения Киева касательно контрабанды товаров в Россию.
Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
"К сожалению, еще в период моего пребывания на посту министра юстиции Украина превратилась в заповедник сбежавших из Грузии криминалов. Поэтому я бы пожелала, чтобы правительство Украины не велось на рассказы криминалов", - заявила Цулукиани на брифинге.
Представители бывших властей Грузии Михаил Саакашвили, Зураб Адеишвили, Георгий Лорткипанидзе, которые осуждены в Грузии за различные преступления, на сегодняшний день занимают высокопоставленные должности на Украине. Так, Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Адеишвили - советником генерального прокурора Украины, а Саакашвили - главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
Что касается обвинений Украины, вице-премьер назвала их "грязной ложью". Цулукиани также обратилась к своей украинской коллеге вице-премьеру Ирине Верещук и заверила ее в том, что границы Грузии строго контролируются.
"Это реальность. Все остальное - грязная ложь", - подчеркнула Цулукиани.
Ранее Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию. В ведомстве отметили, что, согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением.
СГБ также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.
Между тем, в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.