https://sputnik-georgia.ru/20220405/uroven-inflyatsii-v-gruzii-nachal-snizhatsya--novaya-statistika-265742477.html

Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика

Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Годовая инфляция (март 2022 года к март 2021 года) в Грузии составила 11,8%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба... 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Годовая инфляция (март 2022 года к март 2021 года) в Грузии составила 11,8%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).За год цены выросли на транспорт (21,6%), гостиницы и рестораны (13,1%) и здравоохранение (4,2%). В марте цены на продовольствие за год выросли на 17,8%.В марте 2022 года, по сравнению с февралем 2022 года, уровень инфляции составил 2,5%. В феврале месячная инфляция составляла 0,9%.Что влияет на динамику цен в ГрузииСогласно информации Национально банка, усиление инфляционных рисков на фоне событий на Украине замедлило уже прогнозируемые темпы снижения инфляции в мире.В документе отмечается, что санкции, наложенные на Россию, и ограничения на поставки значительно повысили цены на отдельные категории товаров на мировых рынках. В первую очередь, на фоне роста цен на нефть, резкого роста цен на топливо, что, как ожидается, окажет существенное влияние на инфляцию. "Этот факт на фоне высокой инфляции в течение длительного времени может отразиться на росте инфляционных ожиданий. Кроме того, на фоне растущих рисков сокращения притока внешних средств возросла волатильность на валютных рынках, что привело к дополнительным рискам с точки зрения инфляционных ожиданий", – отмечается в сообщении. Прогноз на данном этапе таков, что при прочих равных условиях инфляция с марта снизится, хотя и останется выше целевого показателя на год.

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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"