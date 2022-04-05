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В Грузии могут восстановить программу дешевого топлива для фермеров
В Грузии могут восстановить программу дешевого топлива для фермеров
Правительство ведет переговоры с компанией SOCAR Georgia Petrolium, которая осуществляла первую программу, но пока безрезультатно 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T20:10+0400
2022-04-05T20:10+0400
2022-04-05T20:10+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Правительство Грузии работает над возможностью восстановления программы "Дешевый агродизель" для фермеров, заявил замминистра сельского хозяйства Георгий Ханишвили в парламенте.Программа была задействована в 2020 году и проработала до конца 2021 года. Для всех фермеров, владеющих землей площадью от 0,25 до 100 гектаров, топливо, необходимое для проведения агротехнических работ, продавалось дешевле рыночной стоимости. При этом лимит составлял 150 литров на 1 гектар в год.По его словам, правительство ведет переговоры с компанией SOCAR Georgia Petrolium, которая осуществляла первую программу, но пока безрезультатно.При этом он отметил, что на этот раз речь будет идти о скидке 0,5-0,4 лари за литр.В ходе первой программы фермеры в течение года могли купить дизель на 0,2 лари дешевле с оптовых баз SOCAR Georgia Petrolium, а на бензозаправочных станциях – дешевле на 0,16 лари по специальным карточкам.Карточки выдавались в региональных службах Агентства развития села и сельского хозяйства и Домах юстиции.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии
В Грузии могут восстановить программу дешевого топлива для фермеров
Правительство ведет переговоры с компанией SOCAR Georgia Petrolium, которая осуществляла первую программу, но пока безрезультатно
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Правительство Грузии работает над возможностью восстановления программы "Дешевый агродизель" для фермеров, заявил замминистра сельского хозяйства Георгий Ханишвили в парламенте.
Программа была задействована в 2020 году и проработала до конца 2021 года. Для всех фермеров, владеющих землей площадью от 0,25 до 100 гектаров, топливо, необходимое для проведения агротехнических работ, продавалось дешевле рыночной стоимости. При этом лимит составлял 150 литров на 1 гектар в год.
"Решение есть и скоро будет представлено. Мы работаем над восстановлением программы помощи дизелем малым фермерам. Я надеюсь, у фермеров все же будут льготы. Решение будет принято через 7-10 дней", - сказал Ханишвили.
По его словам, правительство ведет переговоры с компанией SOCAR Georgia Petrolium, которая осуществляла первую программу, но пока безрезультатно.
При этом он отметил, что на этот раз речь будет идти о скидке 0,5-0,4 лари за литр.
В ходе первой программы фермеры в течение года могли купить дизель на 0,2 лари дешевле с оптовых баз SOCAR Georgia Petrolium, а на бензозаправочных станциях – дешевле на 0,16 лари по специальным карточкам.
Карточки выдавались в региональных службах Агентства развития села и сельского хозяйства и Домах юстиции.