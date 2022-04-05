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В Грузии стартовал конкурс на соискание литературной премии имени Гогебашвили
В Грузии стартовал конкурс на соискание литературной премии имени Гогебашвили
Цель конкурса — популяризация грузинских авторов и открытие новых талантливых писателей 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T18:44+0400
2022-04-05T18:44+0400
2022-04-05T19:06+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В Грузии объявлен конкурс на соискание детско-юношеской литературной премии имени Якоба Гогебашвили, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Глава ведомства Тея Цулукиани рассказала об условиях конкурса на брифинге, в котором приняла участие руководитель "Креативной Грузии" Ирма Ратиани, при организации которой проходит конкурс.Принять участие в конкурсе могут юридические лица частного права, зарегистрированные в Грузии (издатели/издательские дома), а также физические лица - граждане страны. Однако претендовать на номинацию "За вклад в детскую литературу" могут только зарегистрированные в Грузии юридические лица частного права (издательства/издательские дома).Победители конкурса будут выявлены в следующих номинациях:Размер приза в каждой номинации составляет 5 тысяч лари (1,6 тысячи долларов) с учетом налогов, предусмотренных законодательством. Для участия в конкурсе конкурсанту необходимо подать проектную заявку для оценки работы, изданной в виде книги в прошлом 2021 году.Заявки на проекты принимаются с 5 апреля 2022 года по 30 мая, 18:00. Церемония награждения победителей конкурса состоится в октябре 2022 года.Следует отметить, что конкурс организуется уже во второй раз министерством культуры, спорта и молодежи Грузии и организацией "Креативная Грузия".
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, новости, культура, тея цулукиани, якоб гогебашвили, грузинская литература, дети
В Грузии стартовал конкурс на соискание литературной премии имени Гогебашвили
18:44 05.04.2022 (обновлено: 19:06 05.04.2022)
Цель конкурса — популяризация грузинских авторов и открытие новых талантливых писателей
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В Грузии объявлен конкурс на соискание детско-юношеской литературной премии имени Якоба Гогебашвили, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
Глава ведомства Тея Цулукиани рассказала об условиях конкурса на брифинге, в котором приняла участие руководитель "Креативной Грузии" Ирма Ратиани, при организации которой проходит конкурс.
Целью конкурса является содействие развитию детской литературы, поддержка издательского сектора страны, развитие литературных процессов, популяризация грузинских авторов и открытие новых талантливых писателей.
Принять участие в конкурсе могут юридические лица частного права, зарегистрированные в Грузии (издатели/издательские дома), а также физические лица - граждане страны.
Однако претендовать на номинацию "За вклад в детскую литературу" могут только зарегистрированные в Грузии юридические лица частного права (издательства/издательские дома).
Победители конкурса будут выявлены в следующих номинациях:
1.
Лучшая поэтическая книга (одна премия);
2.
Лучшая прозаическая книга (три премии: для самых маленьких 3-6 лет; для детей 7-12 лет; для юношей +13);
3.
Лучшая иллюстрированная книга (две премии: для самых маленьких 3-6 лет; для детей 7-12 лет);
4.
Лучшая детская драматургия (одна премия);
5.
Лучший дебют (одна премия);
6.
Лучшая переведенная детская/юношеская книга (одна премия);
7.
Детско-юношеский инновационный проект (одна премия);
8.
За вклад в детскую литературу (одна премия).
Размер приза в каждой номинации составляет 5 тысяч лари (1,6 тысячи долларов) с учетом налогов, предусмотренных законодательством. Для участия в конкурсе конкурсанту необходимо подать проектную заявку для оценки работы, изданной в виде книги в прошлом 2021 году.
Заявки на проекты принимаются с 5 апреля 2022 года по 30 мая, 18:00. Церемония награждения победителей конкурса состоится в октябре 2022 года.
Следует отметить, что конкурс организуется уже во второй раз министерством культуры, спорта и молодежи Грузии и организацией "Креативная Грузия".