https://sputnik-georgia.ru/20220405/v-gruzii-startoval-konkurs-na-soiskanie-literaturnoy-premii-imeni-gogebashvili-265766787.html

В Грузии стартовал конкурс на соискание литературной премии имени Гогебашвили

В Грузии стартовал конкурс на соискание литературной премии имени Гогебашвили

Цель конкурса — популяризация грузинских авторов и открытие новых талантливых писателей 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T18:44+0400

2022-04-05T18:44+0400

2022-04-05T19:06+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

грузия

новости

культура

тея цулукиани

якоб гогебашвили

грузинская литература

дети

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В Грузии объявлен конкурс на соискание детско-юношеской литературной премии имени Якоба Гогебашвили, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Глава ведомства Тея Цулукиани рассказала об условиях конкурса на брифинге, в котором приняла участие руководитель "Креативной Грузии" Ирма Ратиани, при организации которой проходит конкурс.Принять участие в конкурсе могут юридические лица частного права, зарегистрированные в Грузии (издатели/издательские дома), а также физические лица - граждане страны. Однако претендовать на номинацию "За вклад в детскую литературу" могут только зарегистрированные в Грузии юридические лица частного права (издательства/издательские дома).Победители конкурса будут выявлены в следующих номинациях:Размер приза в каждой номинации составляет 5 тысяч лари (1,6 тысячи долларов) с учетом налогов, предусмотренных законодательством. Для участия в конкурсе конкурсанту необходимо подать проектную заявку для оценки работы, изданной в виде книги в прошлом 2021 году.Заявки на проекты принимаются с 5 апреля 2022 года по 30 мая, 18:00. Церемония награждения победителей конкурса состоится в октябре 2022 года.Следует отметить, что конкурс организуется уже во второй раз министерством культуры, спорта и молодежи Грузии и организацией "Креативная Грузия".

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, новости, культура, тея цулукиани, якоб гогебашвили, грузинская литература, дети