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В России увеличилась популяция редчайшего хищника на земле
В России увеличилась популяция редчайшего хищника на земле
Ядро популяции этих хищников – в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T10:44+0400
2022-04-05T10:44+0400
2022-04-05T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Количество самых редких дальневосточных леопардов в России выросло до приблизительно 120 особей при 110 в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на директора национального парка "Земля леопарда" Виктора Бардюка.Наиболее редкие представители крупных кошачьих в мире – дальневосточные леопарды – живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Кроме того, несколько особей были замечены у границы с КНДР. При этом ядро популяции этих хищников – в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье. По статистике за 2021 год, на охраняемых территориях РФ в дикой природе живут 110 взрослых дальневосточных леопардов. Пятого апреля нацпарк отмечает юбилей – 10 лет с момента создания.Также за историю существования нацпарка на этой территории выросла численность краснокнижного амурского тигра, отметили в "Земле леопарда". "Минимально насчитали 41 взрослого тигра, а по факту здесь их больше 50 – прирост численности в два раза", – добавил Бардюк.Рост популяций редких видов в нацпарке обусловлен в том числе тем, что на охраняемой территории большое внимание уделяется борьбе с браконьерами, незаконными рубками и природными пожарами. Если очаги возникают, то все силы мобилизуются в течение первых часов. "Это вносит большой вклад в охрану природы юго-запада Приморья, так как пожары – это угроза номер один", – уточнил собеседник.Всего ученые насчитали 121 взрослого леопарда и 14 котят. К слову, детеныши официально не учитываются при подсчете популяции.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
заповедник "земля леопарда", россия, в мире, новости, общество
В России увеличилась популяция редчайшего хищника на земле
10:44 05.04.2022 (обновлено: 10:47 05.04.2022)
Ядро популяции этих хищников – в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik.
Количество самых редких дальневосточных леопардов в России выросло до приблизительно 120 особей при 110 в 2021 году, пишет РИА Новости
со ссылкой на директора национального парка "Земля леопарда" Виктора Бардюка.
Наиболее редкие представители крупных кошачьих в мире – дальневосточные леопарды – живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Кроме того, несколько особей были замечены у границы с КНДР.
При этом ядро популяции этих хищников – в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье. По статистике за 2021 год, на охраняемых территориях РФ в дикой природе живут 110 взрослых дальневосточных леопардов. Пятого апреля нацпарк отмечает юбилей – 10 лет с момента создания.
"В начале XXI века фиксировалось 35 леопардов. Сейчас, по последним данным, около 120 взрослых особей, то есть их число увеличилось почти в 4 раза", – сказал собеседник агентства.
Также за историю существования нацпарка на этой территории выросла численность краснокнижного амурского тигра, отметили в "Земле леопарда". "Минимально насчитали 41 взрослого тигра, а по факту здесь их больше 50 – прирост численности в два раза", – добавил Бардюк.
Рост популяций редких видов в нацпарке обусловлен в том числе тем, что на охраняемой территории большое внимание уделяется борьбе с браконьерами, незаконными рубками и природными пожарами.
Если очаги возникают, то все силы мобилизуются в течение первых часов. "Это вносит большой вклад в охрану природы юго-запада Приморья, так как пожары – это угроза номер один", – уточнил собеседник.
"Эта цифра – число леопардов – сама по себе говорит о нашей работе. Это наш KPI (Key Performance Indicator, ключевой показатель эффективности)", – отметил Бардюк.
Всего ученые насчитали 121 взрослого леопарда и 14 котят. К слову, детеныши официально не учитываются при подсчете популяции.