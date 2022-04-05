https://sputnik-georgia.ru/20220405/v-stolitse-gruzii-obsudili-problemy-v-sfere-kultury-265751528.html
В столице Грузии обсудили проблемы в сфере культуры
В столице Грузии обсудили проблемы в сфере культуры
На заседании члены совета поделились с депутатами своими взглядами на развитие сферы культуры 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T12:46+0400
2022-04-05T12:46+0400
2022-04-05T12:46+0400
культура
грузия
новости
элисо болквадзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Существующие в сфере культуры вызовы обсудили на совместном заседании парламентского комитета культуры и Научно-консультативного совета в Тбилиси.Художник Паата Нацвлишвили коснулся вызовов, с которыми сталкиваются мемориальные памятники и мемориальные доски в Грузии, а также проблем музеев и нехватке туристических достопримечательностей в Тбилиси.Депутаты, в свою очередь, высказали свое мнение о системе финансирования сферы культуры из государственного бюджета и системе организации культуры.По словам председателя комитета Элисо Болквадзе, члены совета будут работать тематически и обсуждать различные идеи и инициативы, связанные с проблемами, обсуждаемыми на прошедшем заседании.
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культура, грузия, новости, элисо болквадзе, тбилиси, парламент грузии
В столице Грузии обсудили проблемы в сфере культуры
На заседании члены совета поделились с депутатами своими взглядами на развитие сферы культуры
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Существующие в сфере культуры вызовы обсудили на совместном заседании парламентского комитета культуры и Научно-консультативного совета в Тбилиси.
На заседании члены совета поделились
с депутатами своими взглядами на развитие сферы культуры. Писатель и общественный деятель Гурам Одишария рассказал о важности восстановления различных проектов, в том числе региональных.
Художник Паата Нацвлишвили коснулся вызовов, с которыми сталкиваются мемориальные памятники и мемориальные доски в Грузии, а также проблем музеев и нехватке туристических достопримечательностей в Тбилиси.
Депутаты, в свою очередь, высказали свое мнение о системе финансирования сферы культуры из государственного бюджета и системе организации культуры.
По словам председателя комитета Элисо Болквадзе, члены совета будут работать тематически и обсуждать различные идеи и инициативы, связанные с проблемами, обсуждаемыми на прошедшем заседании.