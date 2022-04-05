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Верхний Ларс сегодня: движение большегрузов в направлении России запрещено

Верхний Ларс сегодня: движение большегрузов в направлении России запрещено

Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T19:18+0400

2022-04-05T19:18+0400

2022-04-05T19:18+0400

грузия

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ситуация на военно-грузинской дороге

мцхета-степанцминда-ларс

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Из-за сильного снегопада для трейлеров закрылась дорога в направлении российско-грузинской границы, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.По данным департамента, запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида транспорта движение свободно.При этом на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение возможно лишь без остановок и только по противолавинным тоннелям, говорится в сообщении.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, ситуация на военно-грузинской дороге, мцхета-степанцминда-ларс, департамент автомобильных дорог