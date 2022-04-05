https://sputnik-georgia.ru/20220405/vnimanie-avtomobilisty-tonnel-na-trasse-vostok--zapad-budet-zakryt-do-utra-265772263.html
Внимание автомобилисты: тоннель на трассе Восток – Запад будет закрыт до утра
Внимание автомобилисты: тоннель на трассе Восток – Запад будет закрыт до утра
На время закрытия тоннеля весь транспорт будет направлен на объездные внутригосударственные дороги 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T23:52+0400
2022-04-05T23:52+0400
2022-04-05T23:52+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102559_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_a9bee574233d4aa175add0b357fb8f89.jpg
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Тоннель у города Гори на 88-м километре трассы Тбилиси-Сенаки- Леселидзе, соединяющей Восточную и Западную Грузию, будет закрыт с 00:00 до 06:00 6 апреля, сообщает Департамент автомобильных дорог.Причина закрытия тоннеля – ремонт вентиляционной системы.На время закрытия тоннеля весь транспорт будет направлен на объездные внутригосударственные дороги.Департамент автомобильных дорог призывает водителей соблюдать правила безопасности и придерживаться установленных режимов на дорогах.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102559_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_0e0d60ebda6abc3e15fb8c246a52400e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
Внимание автомобилисты: тоннель на трассе Восток – Запад будет закрыт до утра
На время закрытия тоннеля весь транспорт будет направлен на объездные внутригосударственные дороги
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Тоннель у города Гори на 88-м километре трассы Тбилиси-Сенаки- Леселидзе, соединяющей Восточную и Западную Грузию, будет закрыт с 00:00 до 06:00 6 апреля, сообщает Департамент автомобильных дорог.
Причина закрытия тоннеля – ремонт вентиляционной системы.
На время закрытия тоннеля весь транспорт будет направлен на объездные внутригосударственные дороги.
Департамент автомобильных дорог призывает водителей соблюдать правила безопасности и придерживаться установленных режимов на дорогах.