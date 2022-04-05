https://sputnik-georgia.ru/20220405/vnimanie-avtomobilisty-tonnel-na-trasse-vostok--zapad-budet-zakryt-do-utra-265772263.html

Внимание автомобилисты: тоннель на трассе Восток – Запад будет закрыт до утра

Внимание автомобилисты: тоннель на трассе Восток – Запад будет закрыт до утра

На время закрытия тоннеля весь транспорт будет направлен на объездные внутригосударственные дороги 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T23:52+0400

2022-04-05T23:52+0400

2022-04-05T23:52+0400

грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102559_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_a9bee574233d4aa175add0b357fb8f89.jpg

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Тоннель у города Гори на 88-м километре трассы Тбилиси-Сенаки- Леселидзе, соединяющей Восточную и Западную Грузию, будет закрыт с 00:00 до 06:00 6 апреля, сообщает Департамент автомобильных дорог.Причина закрытия тоннеля – ремонт вентиляционной системы.На время закрытия тоннеля весь транспорт будет направлен на объездные внутригосударственные дороги.Департамент автомобильных дорог призывает водителей соблюдать правила безопасности и придерживаться установленных режимов на дорогах.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог