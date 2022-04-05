https://sputnik-georgia.ru/20220405/voenno-gruzinskaya-doroga-zakrylas-dlya-vsekh-vidov-transporta-265771159.html

Военно-Грузинская дорога закрылась для всех видов транспорта

Военно-Грузинская дорога закрылась для всех видов транспорта

Запрет на передвижение действует на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс 05.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Из-за сильного снегопада закрылась дорога в направлении российско-грузинской границы для всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.По данным департамента, запрет на передвижение действует на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида транспорта движение свободно.При этом на участке Млета-Гудаури движение возможно лишь без остановок.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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грузия, новости, погода, военно-грузинская дорога, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог