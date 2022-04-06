https://sputnik-georgia.ru/20220406/Chto-mozhno-i-chto-nelzja-delat-v-mesjac-Ramadan-pravila-i-molitvy-236083278.html

Что можно и что нельзя делать в месяц Рамадан: правила и молитвы

Что можно и что нельзя делать в месяц Рамадан: правила и молитвы

Рамадан является священным месяцем у мусульман для переосмысления жизни, очищения души и тела 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T20:02+0400

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Священный месяц Рамадан в 2022 году длится 30 дней. По исламскому календарю, сутки начинаются с заходом солнца, а не в полночь, поэтому в 2022-м священный месяц поста в большинстве мусульманских стран начнется с закатом солнца 1 апреля и завершится 1 мая вечером.Рамадан девятый месяц мусульманского (лунного) календаря — самый важный и почетный у мусульман месяц, в который был ниспослан Священный Коран.В чем суть РамаданаРамадан для ислама очень важен — это месяц обязательного поста и ежедневных молитв, время зарабатывать вечный Рай.В Рамадан многие дела могут удостоить великой награды: пост, пять ежедневных молитв (намаз), пост во время Рамадана (ураза), молитва "Таравих", искренняя мольба-дуа, вечерний (ифтар) и предрассветный прием пищи (сухур), пожертвования и многие другие благие дела и поступки.Суть поста — очистить человека от пороков и страстей, он помогает человеку контролировать негативные эмоции и качества, к примеру, гнев, жадность, ненависть.Мусульманин, соблюдающий пост в месяц Рамадан, воспитывает свой дух и учится быть терпеливым путем противостояния низменным желаниям и отказа от дурных слов и поступков. Отказ от порочных желаний в течение месяца Рамадан помогает человеку воздержаться от совершения всего запретного, что в дальнейшем приведет его к чистоте поступков не только во время поста, но и в течение всей жизни.Правила РамаданаВо время поста, который начинается с началом рассвета и заканчивается после захода солнца, следует придерживаться установленных правил, много молиться и подтверждать свое намерение (ният) участвовать в этом празднике во имя Аллаха.Ният произносится ежедневно, между ночной и утренней молитвой. Он звучит примерно так: "Я намереваюсь завтра (сегодня) совершить пост месяца Рамадан ради Аллаха".В течение этого месяца с целю искупления свои грехов мусульмане в дневное время отказываются не только от приема пищи, но и питья, курения и интимной близости.Рамадан — это священный месяц для переосмысления жизни, очищения души и тела, поэтому без ежедневных молитв (намазов) Аллах не засчитает исполнение религиозного долга.Что нарушает постВ священный месяц Рамадан нарушают пост и требуют искупления (кяффара) следующие действия — преднамеренное курение, принятие пищи, жидкости, лекарств и всего того, что пригодно к употреблению, а также преднамеренная супружеская близость.Требуют искупления и следующие обстоятельства, которые нарушают пост: попадание лекарств внутрь организма через нос и уши; использование клизмы; преднамеренный вызов рвоты; начало менструации или послеродового периода; попадание воды в носоглотку при совершении омовения.Что не нарушает постНе считается нарушением поста, если человек, забыв о посте, поел или выпил что-либо, но, вспомнив, прекратил прием пищи и продолжил пост. Совершение полного омовения или принятие душа, а также недолгое пребывание в бане, а также дегустация пищи, при условии, что постящийся не проглатывает ее.Не нарушают пост и следующие действия: проглатывание остатков влаги со слюной после полоскания рта и промывание носа; закапывание в глаза лекарства; подкрашивание глаз сурьмой; проглатывание остатка пищи, оставшегося между зубами, если его величина менее горошины; чистика зубов мисваком, щеткой.Также не считается нарушением поста: сдача крови, кровопускание; вдыхание благовоний; непроизвольный выход спермы; непроизвольная рвота в малом объеме или преднамеренном вызывании рвоты без заполнения ею полости.Если мусульманин нарушил постОн должен заплатить нуждающемуся определенную сумму деньгами или продуктами, восполняя таким образом пост.Одним из самых серьезных нарушений является вступление в интимные отношения, за которое мусульманин должен заплатить либо 60 днями непрерывного строгого поста, либо накормив 60 бедняков.Кто обязан молитьсяПост месяца Рамадан обязан соблюдать каждый разумный совершеннолетний мусульманин, если ему позволяет состояние его здоровья.Пост не принимается от немусульманина, вероотступника, женщины в период менструации или послеродового очищения. Соблюдение поста в эти периоды является грехом.Особенно строгими и ответственными являются последние десять дней поста, во время которых, по преданию, пророк Мухаммед получил от ангела первые откровения. В этот период мусульмане особенно усердно молятся и придерживаются указаний Аллаха.От Рамадана освобождаются дети, больные люди, беременные и кормящие женщины, путешественники, воины и старики, которые физически не могут придерживаться поста. Но обязательным является возмещение поста в другой, более благоприятный период.Молитвы во время РамаданаВо время священного месяца Рамадана верующие должны в строго определенное время произносить определенные обязательные молитвы, для этого периода предусмотрены также добровольные коллективные молитвы.Главная молитва (намаз) — обязательная ежедневная пятикратная молитва. Намаз в основном состоит из произнесения заповедей из Корана и прославления Аллаха.Пять промежутков времени, в которые в Рамадан предписана молитва, соответствуют пяти частям суток: рассвет, полдень, послеполуденное время, конец дня и ночь.Вознести ТаравихВ религиозной терминологии слово "таравих" означает добровольный намаз, совершаемый в месяц Рамадан после ночной молитвы. Эта молитва является обязательной сунной (сунна муаккяда) как для мужчин, так и для женщин.Пророк сказал: "Кто выстаивает молитву в месяц Рамадан с верой и ожиданием вознаграждения от Аллаха, тому будут прощены прошлые грехи".Таравих является добровольным поклонением, поэтому из-за усталости, занятости и других подобных причин этот намаз можно совершать дома. Время выполнения молитвы наступает после совершения ночного намаза (иша).Пророк Мухаммад в 23, 25 и 27-ю ночи месяца Рамадан совершал эту молитву совместно со своими сподвижниками в мечети. Он не делал этого ежедневно, чтобы люди не восприняли данную молитву как обязательную.По примеру сподвижников Пророка, после каждых четырех ракяатов (порядок слов и действий, составляющих мусульманскую молитву) желательно делать небольшой перерыв, в течение которого рекомендуется восхвалять и поминать Всевышнего, слушать короткую проповедь или предаваться размышлениям о Боге.Пребывание в мечетиИтикаф в переводе с арабского означает "пребывание". С точки зрения шариата это означает пребывание в мечети с целью приближения к Аллаху. Этот вид поклонения считается очень достойным деянием и наиболее любимым для Аллаха в месяц Рамадан.Сунной является совершение итикафа в последние десять дней Рамадана. В состоянии итикафа мусульманин проводит время, совершая намазы, читая Коран и другие книги, молясь и делая зикр (поминание).Благодаря уединению, душа человека на некоторое время отрешается от мирской суеты и устремляется к Господу, и верующий, поклоняющийся в мечети – доме Аллаха, обретает спокойствие.Сообщается, что пророк не выходил из мечети в дни итикафа, кроме как для естественных надобностей. Когда подходили последние десять дней месяца Рамадан, он и его сподвижники усердствовали в поклонении, ибо на эти дни приходится Ляйлят аль-Кадр — Ночь Предопределения.Самая важная ночь в годуСамая важная ночь в году для каждого мусульманина — Ляйлят-аль-Кадр или Ночь Могущества и Предопределения, которая есть в священном месяце Рамадан. Это ночь, когда к молящемуся пророку Мухаммеду спустился архангел Джебраил и передал ему Коран.В эту Ночь, согласно источникам, на землю спускаются ангелы, поэтому молитва, произносимая в эту ночь имеет гораздо большую силу, чем все молитвы в году.В Коране этой Ночи посвящена целая сура "Инна анзалнагу", в которой говорится, что Ночь Могущества лучше, чем тысяча месяцев, в которых ее нет.Считается, что именно в эту ночь, на небесах предопределяется судьба каждого человека, его жизненный путь, трудности и испытания, которые предстоит пройти, и если провести эту ночь в молитвах, в осмыслении своих деяний и возможных ошибок, то Аллах простит ему грехи и будет милостив.В Коране сказано, что ночь предопределения приходится на одну из 10 последних ночей Рамазана. Поэтому наиболее правильным считается все последние 10 ночей Рамазана посвятить молитвам.Какой месяц следует за РамаданомСразу после Рамадана и обязательного поста начинается месяц Шавваль — десятый месяц мусульманского календаря. В первые два дня месяца Шавваль празднуется один из величайших мусульманских праздников – Ид аль Фитр – праздник Разговения (Ураза-байрам), как благодарность Всевышнему за честь поститься в священный месяц.Праздник начинается с наступлением времени вечернего намаза — всем мусульманам с этого времени желательно читать такбир (формулу возвеличивания Аллаха).Такбир читают до совершения праздничного намаза в день праздника. Ночь на праздник желательно провести в бдении, во всенощном служении Аллаху. В день праздника желательно надеть чистую одежду, надеть на палец серебряное кольцо, надушиться благовониями и, поев немного, пораньше отправиться в мечеть для совершения праздничного намаза.Этот день считается праздником спасения от ада, а также днем примирения, любви и дружеских рукопожатий. В этот день мусульмане раздают милостыню нуждающимся, а также вспоминают близких и родных.В этот день выплачивают обязательный закят аль-фитр или "подаяние разговения", проявляют радость, поздравляют друг друга и желают принятия поста Всевышним, посещают родственников, соседей, знакомых, друзей, принимают гостей.Материал подготовлен на основе открытых источников

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новости, обзоры, аналитика, рамадан, справки , религия , календарь религиозных праздников