https://sputnik-georgia.ru/20220406/brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy---video-265790429.html
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T17:05+0400
2022-04-06T17:05+0400
2022-04-06T17:08+0400
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политика
мультимедиа
видео
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
2022-04-06T17:05+0400
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Sputnik Грузия
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россия, мария захарова, политика, мультимедиа, видео, видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
17:05 06.04.2022 (обновлено: 17:08 06.04.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.