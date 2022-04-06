https://sputnik-georgia.ru/20220406/dokazatelstva-na-stol--vlasti-gruzii-trebuyut-ot-ukrainy-dokazatelstv-obvineniy-265789975.html

Власти Грузии требуют от Украины доказательств обвинений

Власти Грузии требуют от Украины доказательств обвинений

Подобные заявления являются оскорбительными для Грузии, заявил Мдинарадзе 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T16:24+0400

2022-04-06T16:24+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Украина должна представить доказательства касательно обвинений в контрабанде в Россию или дать опровержение, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат Мамука Мдинарадзе.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов. В ответ на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов", Мдинарадзе сказал, что Украина требует от Грузии того, чего не существует в природе."Требовать доказательства от того, кого обвиняешь в неслыханных намерениях и преступлении - это специально придуманное для Грузии ноу-хау в этой сфере", - отметил Мдинарадзе.По его словам, подобные заявления являются оскорбительными как для Грузии, так и для каждого гражданина страны.При этом Мдинарадзе отметил, что за этими заявлениями стоят представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение" - отдельные личности, которые сегодня находятся во власти на Украине.Представители бывших властей Грузии Михаил Саакашвили, Зураб Адеишвили, Георгий Лорткипанидзе, которые были уличены на родине в совершении преступлений, на сегодняшний день занимают высокие посты на Украине. Так, Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Адеишвили - советником генерального прокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.Для этого уже готовится почва и заявления украинских властей против Грузии, отметил Мдианарадзе."Поэтому обращаюсь ко всем, кто в какой-либо форме вовлечен в эту кампанию, особенно к "партии войны" ("Нацдвижение" - ред.) и к ее представителям, прекратите вести гибридную войну против собственной страны и не пытайтесь втянуть Грузию в войну", - заявил Мдинарадзе.Власти Грузии действуют исходя из интересов Грузии и грузинского народа, подчеркнул он.Ранее Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию. В ведомстве отметили, что, согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением.СГБ также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.Между тем, в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.

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