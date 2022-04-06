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Власти Грузии требуют от Украины доказательств обвинений
Власти Грузии требуют от Украины доказательств обвинений
Подобные заявления являются оскорбительными для Грузии, заявил Мдинарадзе 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T16:24+0400
2022-04-06T16:24+0400
2022-04-06T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Украина должна представить доказательства касательно обвинений в контрабанде в Россию или дать опровержение, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат Мамука Мдинарадзе.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов. В ответ на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов", Мдинарадзе сказал, что Украина требует от Грузии того, чего не существует в природе."Требовать доказательства от того, кого обвиняешь в неслыханных намерениях и преступлении - это специально придуманное для Грузии ноу-хау в этой сфере", - отметил Мдинарадзе.По его словам, подобные заявления являются оскорбительными как для Грузии, так и для каждого гражданина страны.При этом Мдинарадзе отметил, что за этими заявлениями стоят представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение" - отдельные личности, которые сегодня находятся во власти на Украине.Представители бывших властей Грузии Михаил Саакашвили, Зураб Адеишвили, Георгий Лорткипанидзе, которые были уличены на родине в совершении преступлений, на сегодняшний день занимают высокие посты на Украине. Так, Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Адеишвили - советником генерального прокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.Для этого уже готовится почва и заявления украинских властей против Грузии, отметил Мдианарадзе."Поэтому обращаюсь ко всем, кто в какой-либо форме вовлечен в эту кампанию, особенно к "партии войны" ("Нацдвижение" - ред.) и к ее представителям, прекратите вести гибридную войну против собственной страны и не пытайтесь втянуть Грузию в войну", - заявил Мдинарадзе.Власти Грузии действуют исходя из интересов Грузии и грузинского народа, подчеркнул он.Ранее Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию. В ведомстве отметили, что, согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением.СГБ также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.Между тем, в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.
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Власти Грузии требуют от Украины доказательств обвинений
16:24 06.04.2022 (обновлено: 16:43 06.04.2022)
Подобные заявления являются оскорбительными для Грузии, заявил Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Украина должна представить доказательства касательно обвинений в контрабанде в Россию или дать опровержение, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат Мамука Мдинарадзе.
Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
"Это тот случай, когда мы категорически требуем, чтобы соответствующие службы Украины представили какие-либо доказательства предъявленных Грузии отвратительных обвинений, или же публично, теми же источниками и формой опровергли собственные абсурдные заявления в адрес страны друга и партнера – Грузии", - заявил Мдинарадзе.
В ответ на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов", Мдинарадзе сказал, что Украина требует от Грузии того, чего не существует в природе.
"Требовать доказательства от того, кого обвиняешь в неслыханных намерениях и преступлении - это специально придуманное для Грузии ноу-хау в этой сфере", - отметил Мдинарадзе.
По его словам, подобные заявления являются оскорбительными как для Грузии, так и для каждого гражданина страны.
При этом Мдинарадзе отметил, что за этими заявлениями стоят представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение" - отдельные личности, которые сегодня находятся во власти на Украине.
Представители бывших властей Грузии Михаил Саакашвили, Зураб Адеишвили, Георгий Лорткипанидзе, которые были уличены на родине в совершении преступлений, на сегодняшний день занимают высокие посты на Украине. Так, Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Адеишвили - советником генерального прокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.
"Уже явно и логично, что в ближайшие дни мы увидим кампанию дезинформации против Грузии и новую волну провокаций, которые будут ориентированы на то, чтобы вызвать волнения в Грузии, а также на открытие второго фронта", - заявил Мдинарадзе.
Для этого уже готовится почва и заявления украинских властей против Грузии, отметил Мдианарадзе.
"Поэтому обращаюсь ко всем, кто в какой-либо форме вовлечен в эту кампанию, особенно к "партии войны" ("Нацдвижение" - ред.) и к ее представителям, прекратите вести гибридную войну против собственной страны и не пытайтесь втянуть Грузию в войну", - заявил Мдинарадзе.
Власти Грузии действуют исходя из интересов Грузии и грузинского народа, подчеркнул он.
Ранее Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию. В ведомстве отметили, что, согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением.
СГБ также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.
Между тем, в Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Как отметили в ведомстве, с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.