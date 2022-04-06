https://sputnik-georgia.ru/20220406/droboviki-avtomat-i-desyatki-patronov-v-gruzii-izyat-arsenal-oruzhiya-265777846.html

Дробовики, автомат и десятки патронов: в Грузии изъят арсенал оружия

Дробовики, автомат и десятки патронов: в Грузии изъят арсенал оружия

В Тбилиси и регионах Грузии изъяты боеприпасы и незаконное оружие 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинские полицейские изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в разных районах Тбилиси, а также в регионах Гурия и Самегрело - Земо Сванети на западе страны, сообщает пресс-служба МВД.По данным ведомства, задержаны шесть человек. Некоторые из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.Следствие ведется по двум статьям УК Грузии - "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также "Незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества".Самый крупный арсенал незарегистрированного оружия был изъят у 44-летнего жителя села Шухути Ланчхутского района Гурии: три ружья системы "Геко", три дробовых пистолета, один пистолет изготовленный кустарно, три незарегистрированных охотничьих ружья, 28 боевых патронов для разного оружия, ручная граната РГД и три запала.У четверых задержанных в разных районах Тбилиси изъяли огнестрельный пистолет системы ТТ, две обоймы и 10 боевых патронов, незаконно культивируемое растение, содержащее наркотик, пистолеты, боевые патроны и обоймы.Еще у одного задержанного жителя села Мартвили полицейские изъяли при обыске его дома и подсобных помещений автомат и 54 патрона.В случае обвинительного приговора им грозит от 4 до 11 лет тюрьмы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, преступность в грузии