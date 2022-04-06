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Дробовики, автомат и десятки патронов: в Грузии изъят арсенал оружия
Дробовики, автомат и десятки патронов: в Грузии изъят арсенал оружия
В Тбилиси и регионах Грузии изъяты боеприпасы и незаконное оружие 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T11:32+0400
2022-04-06T11:32+0400
2022-04-06T11:35+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинские полицейские изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в разных районах Тбилиси, а также в регионах Гурия и Самегрело - Земо Сванети на западе страны, сообщает пресс-служба МВД.По данным ведомства, задержаны шесть человек. Некоторые из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.Следствие ведется по двум статьям УК Грузии - "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также "Незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества".Самый крупный арсенал незарегистрированного оружия был изъят у 44-летнего жителя села Шухути Ланчхутского района Гурии: три ружья системы "Геко", три дробовых пистолета, один пистолет изготовленный кустарно, три незарегистрированных охотничьих ружья, 28 боевых патронов для разного оружия, ручная граната РГД и три запала.У четверых задержанных в разных районах Тбилиси изъяли огнестрельный пистолет системы ТТ, две обоймы и 10 боевых патронов, незаконно культивируемое растение, содержащее наркотик, пистолеты, боевые патроны и обоймы.Еще у одного задержанного жителя села Мартвили полицейские изъяли при обыске его дома и подсобных помещений автомат и 54 патрона.В случае обвинительного приговора им грозит от 4 до 11 лет тюрьмы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, преступность в грузии
Дробовики, автомат и десятки патронов: в Грузии изъят арсенал оружия
11:32 06.04.2022 (обновлено: 11:35 06.04.2022)
В Тбилиси и регионах Грузии изъяты боеприпасы и незаконное оружие
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинские полицейские изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в разных районах Тбилиси, а также в регионах Гурия и Самегрело - Земо Сванети на западе страны, сообщает пресс-служба МВД.
По данным
ведомства, задержаны шесть человек. Некоторые из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии - "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также "Незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества".
Самый крупный арсенал незарегистрированного оружия был изъят у 44-летнего жителя села Шухути Ланчхутского района Гурии: три ружья системы "Геко", три дробовых пистолета, один пистолет изготовленный кустарно, три незарегистрированных охотничьих ружья, 28 боевых патронов для разного оружия, ручная граната РГД и три запала.
У четверых задержанных в разных районах Тбилиси изъяли огнестрельный пистолет системы ТТ, две обоймы и 10 боевых патронов, незаконно культивируемое растение, содержащее наркотик, пистолеты, боевые патроны и обоймы.
Еще у одного задержанного жителя села Мартвили полицейские изъяли при обыске его дома и подсобных помещений автомат и 54 патрона.
В случае обвинительного приговора им грозит от 4 до 11 лет тюрьмы.